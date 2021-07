CB arrêté suite à une plainte pour cambriolage pour violence domestique

Le demi de coin de l’agent libre Richard Sherman a été arrêté mercredi pour suspicion de « violence domestique avec cambriolage » ainsi que pour résistance à l’arrestation et méfait malveillant, a confirmé la Washington State Patrol à USA TODAY Sports.

Sherman a été incarcéré à 6 h 08 et s’est vu refuser la libération sous caution. L’affaire fait l’objet d’une enquête en tant que crime.

Le département de police de Redmond a déclaré mercredi dans un communiqué que les policiers avaient répondu à un rapport faisant état d’un cambriolage en cours et trouvé Sherman « en train de tenter d’entrer de force dans le domicile d’un membre de sa famille ». Sherman a tenté de s’éloigner lorsqu’il a été informé qu’il serait arrêté, puis « a résisté physiquement » lorsque les policiers ont pris contact, a déclaré la police, et une équipe K9 a été déployée lors de la rencontre à l’extérieur de la maison.

Le chef de la police de Redmond, Darrell Lowe, a déclaré que Sherman « avait résisté physiquement » à une lacération au bas de la jambe causée par le chien policier utilisé lors de son arrestation.

Lowe a déclaré que la partie violence domestique de l’affaire provenait de la maison appartenant à la belle-famille de Sherman.

La patrouille de l’État de Washington enquête également sur Sherman dans le cadre d’un incident distinct au cours duquel il aurait heurté une barrière en ciment avant d’arriver à la résidence, a indiqué la police dans le communiqué. Les soldats ont obtenu un mandat pour une prise de sang après avoir observé des signes d’affaiblissement possible, a déclaré la police à USA TODAY Sports.

L’épouse de Sherman, Ashley Moss, a déclaré au Seattle Times que son mari n’avait blessé personne lors de l’incident.

« Pour le moment, nous n’allons faire aucune déclaration, sauf qu’il n’a fait de mal à personne », a déclaré Moss. «Mes enfants n’ont pas été blessés dans l’incident. C’est une bonne personne et ce n’est pas son caractère. On s’en sort bien, on essaie juste de le faire sortir. Je veux que les gens sachent que personne n’a été blessé.

Sherman, 33 ans, a passé les trois dernières saisons avec les 49ers de San Francisco.

Il a passé les sept premières saisons de sa carrière dans la NFL avec les Seahawks de Seattle, devenant l’un des demi de coin les plus redoutés de la ligue.

Il a aidé les Seahawks à remporter le Super Bowl 48 et il a été nommé dans la première équipe All-Pro pendant trois années consécutives (2012-14).

Sherman n’a disputé que cinq matchs la saison dernière, avec 18 plaqués, une interception et une passe défendue.

Depuis 2016, Sherman est membre du comité exécutif de la NFL Players Association.

« Nous avons été informés de l’arrestation hier soir de l’un de nos dirigeants de joueurs pour un incident présumé de violence domestique et avons activé notre protocole de crise de violence domestique pour la protection et le soutien de toutes les personnes impliquées », a déclaré la NFLPA dans un communiqué mercredi. « Nous continuera de surveiller de près les événements au fur et à mesure que davantage de faits seront mis à notre disposition. »