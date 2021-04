Cazoo a élargi son portefeuille Classic en devenant le nouveau sponsor du St Léger.

Le détaillant automobile en ligne a annoncé le partenariat avec Arena Racing Company, les propriétaires et les exploitants de Doncaster – où le St Léger sera le point culminant du festival de quatre jours de cette année du 8 au 11 septembre.

En plus des droits de dénomination pour le Festival de St Leger et sa course phare, l’accord comprend également une marque de premier plan toute l’année pour Cazoo sur les 16 hippodromes de l’ARC.

Cazoo est un sponsor important dans plusieurs sports majeurs tels que le football, le cricket, la ligue de rugby et le snooker – ainsi que le Derby et Oaks à Epsom

Alex Chesterman, fondateur et PDG de Cazoo, a déclaré: « Nous sommes ravis de nous associer à ARC pour le nouveau Cazoo St Leger Festival, qui accueille la plus ancienne Classique du monde. »

Martin Cruddace, directeur général de l’ARC, a ajouté: «Nous sommes ravis d’accueillir Cazoo en tant que nouveau partenaire pour le Cazoo St Leger Festival et, bien sûr, la course de longs métrages elle-même.

« En tant que marque innovante et en pleine croissance, ils conviennent parfaitement à ce qui est un rendez-vous incroyablement populaire et important dans le calendrier des courses. »