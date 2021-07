Cazoo Open : Nacho Elvira a six d’avance au Celtic Manor et clôture sa première victoire sur l’European Tour | Actualités golfiques

2:06



Retour sur le meilleur de l’action du troisième tour de l’Open Cazoo de l’European Tour au Celtic Manor Golf Resort au Pays de Galles

Nacho Elvira est en pole position pour remporter un premier titre tant attendu sur l’European Tour après avoir ouvert une avance de six coups avant la ronde finale de l’Open de Cazoo.

L’Espagnol, qui est entré dans l’épreuve après avoir raté le cut lors de neuf de ses précédentes épreuves de l’European Tour, a suivi les rondes de 64 et 67 avec un score de moins de 66 samedi au Celtic Manor pour étendre son avantage sur le peloton de chasse.

Elvira, qui cherche à devenir le troisième vainqueur fil à fil de la saison sur l’European Tour, s’est remis d’un bogey de trois putts sur son trou d’ouverture pour poster des birdies aux deuxième, quatrième et neuvième pour atteindre le virage en 34.

Nacho Elvira est triple finaliste de l’European Tour et quatre fois vainqueur du Challenge Tour

Le joueur de 34 ans a profité du 11e par-cinq et a suivi un birdie à courte distance au 14e en décrochant un tir au 17e par-trois, le portant à 18 sous et six avant l’égalité à quatre pour la seconde.

« Je suis en fait très heureux, mais je n’ai même pas pensé au score jusqu’au dernier trou », a déclaré Elvira. « Je pense que je joue de manière très cohérente et très intelligente, ce qui est également dû à mon cadet. »

Callum Shinkwin fait partie du quatuor à moins de 12 ans après avoir réussi un birdie sur quatre de ses cinq derniers trous pour remporter une ronde du jour 63, avec Justin Harding, Mikko Korhonen et Chase Hanna également à égalité deuxième.

« J’ai joué avec moi-même aujourd’hui et j’ai joué comme Callum Shinkwin joue au golf », a déclaré Shinkwin. « C’était bien. Je n’ai pensé à rien, j’ai vu mon nom dans le classement et j’ai pensé » c’est super « mais j’ai continué à faire ce que je fais. Je frappais bien la balle aujourd’hui. Mon jeu de fer a cliqué aujourd’hui , ce qui aide. »

Sam Horsfield a égalé la finition rapide de Shinkwin pour afficher un score de moins de 65 ans et passer à la sixième place, tandis que Matt Wallace – qui a besoin d’une victoire cette semaine pour garantir sa place au WGC-FedEx St Jude Invitational le mois prochain – est tombé huit derrière et à égalité -septième après un moins de 70 ans.

« Je n’ai pas pris le meilleur des départs au cours des derniers jours, a dit Horsfield. Aujourd’hui, c’était mieux. J’ai fait avancer les choses mais je n’ai pas très bien joué les normales de cinq, mais je suis content avec six sous. Je viens de réaliser que j’avais quatre birdies sur les cinq derniers. J’ai eu chaud à la fin, j’ai fait quelques beaux putts et j’ai jeté un coup d’œil à demain. Je suis juste là. »

Qui remportera le Cazoo Open ? Regardez la finale le dimanche à partir de 15h via le bouton rouge et 18h sur Sky Sports Golf.