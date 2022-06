Cazoo Oaks: Jamie Lynch, analyste principal de Sky Sports Racing, examine les 11 coureurs d’Epsom, dont Hollie Doyle et Nashwa | Nouvelles de la course

C’est une pouliche de John et Thady Gosden qui obtient le feu vert pour l’analyste principal de Sky Sports Racing Jamie Lynch dans Cazoo Oaks de vendredi à Epsom.

C’est une forme moins éprouvée et plus de projection qui suggère qu’il pourrait s’agir d’un Oaks supérieur à la moyenne, car il y en a plusieurs avec des étoiles dans les yeux, en plus de tous les gagnants des essais pertinents.

Le gagnant sera celui qui s’améliorera le plus, et il y a beaucoup de filles probables à cet égard.

1. SALLE DE CONCERT

Entraîneur : Aidan O’Brien; Jockey : Seamie Heffernan

Seulement une demi-longueur derrière sa coéquipière plus fantaisiste mardi lorsque la paire est montée sur le podium des 1000 Guinées irlandaises. Ce voyage était probablement plus un rendez-vous à domicile pour mardi, car Concert Hall avait déjà gagné plus de 1 000 mètres lors de sa réapparition dans une course de Listed qui a bien fonctionné. L’une des rares détenues de Ballydoyle par Dubawi, mais sa mère (Was) a remporté les Oaks pour Aidan O’Brien en 2012.

2. EMILY UPJOHN

John et Thady Gosden ; Frankie Dettori

Invaincue jusqu’à présent, sa devise est plus le style que la substance, mais gagner trois courses – dont la Musidora – par un total cumulé de 15 longueurs et quart est le summum du style.

Quelle que soit la vulnérabilité collective de ses victimes jusqu’à présent, son séjour à York résiste assez bien à Dante de Desert Crown le lendemain sur un terrain plus sec, et il est tout à fait clair qu’elle est une pouliche élégante, prête pour les Oaks.

Elle est également élevée pour savourer la distance, par Sea The Stars et de la famille de Hazarista qui a été placée dans les Irish et Yorkshire Oaks. La question cruciale pour elle est la piste car elle est très différente de ce à quoi elle a été confrontée jusqu’à présent. Un défi pour une pouliche aussi grande et aussi passionnée qu’elle.

La favorite des Oaks, Emily Upjohn, s’est échauffée pour son test classique avec un tronçon autour d’Epsom sous Frankie Dettori au Gallops Morning de lundi.



3. KAWIDA

Ed Walker; Jim Crowley

Avait With The Moonlight derrière elle en remportant une Listed à Newmarket en octobre dernier, et a repris là où elle s’était arrêtée après avoir été battue à moins d’une longueur dans un Groupe 3 à Saint-Cloud lors de sa rentrée. C’est encore loin du niveau Classique, sur une ligne passant par la Place Du Carrousel, et une course comme les Oaks est susceptible d’être au-dessus de ses moyens, pour la capacité sinon pour l’endurance (par Sir Percy).

4. LUNE DE VEGA

Ralph Beckett; Rossa Ryan

Intéressant en soi qu’elle vienne toujours de cette façon, malgré la défaite lors d’un essai, pour un entraîneur qui a remporté les Oaks avec des tirs longs en 2008 et 2013. En plus de cela, Chester (quatrième à Thoughts Of June) n’était pas un reflet juste de elle car elle a été gravement gênée au stade critique des Cheshire Oaks, et, après une période de vaches maigres, l’équipe de Ralph Beckett semble avoir franchi un cap le week-end dernier.

Il y a des points positifs à rejoindre avec elle, bien sûr, mais c’est toujours un acte de foi de la soutenir dans un Oaks.

5. NASHWA

John et Thady Gosden ; Hollie Doyle

Ses courses cette année ont été quelque peu dans l’ombre de son compagnon d’écurie, venant respectivement 24 heures et 72 heures après qu’Emily Upjohn ait séduit la foule, et sans cela, nous pourrions tous être ravis de Nashwa, dont les succès ont été pour le moins frappants. .

Plutôt que la somme de ses parties, il y a une partie en particulier qui la distingue comme une pouliche du Groupe Un, sa poussée dans la partie la plus chaude de la course, ayant presque besoin d’être vue pour être crue à Newbury où elle est passée du dernier au premier en un temps record, pratiquement sur la bride.

Il y a clairement beaucoup de Frankel en elle, ce qui aidera pendant le long voyage d’Epsom et elle est tout aussi excitante qu’Emily Upjohn.

Hollie Doyle, ambassadrice de Sky Sports Racing, pourrait devenir la première femme à remporter une Classique cette année alors que la candidate aux Oaks, Nashwa, se prépare à une course potentielle à Epsom.



6. MILLÉNAIRE ROGUE

Tom Clover; Jack Mitchell

Achetée à la dispersion de Shadwell, elle coûtait 35 000 guinées à acheter et presque autant pour la compléter dans les Oaks, mais il y a une bonne raison à cela, ayant décroché le procès à Lingfield seulement deux semaines après ses débuts réussis.

Par Dubawi d’un gagnant de Cumberland Lodge, elle a parcouru un long chemin en peu de temps et on ne sait pas jusqu’où elle peut aller finalement, mais ni la forme ni le temps de Lingfield ne suggèrent qu’elle est tout à fait prête pour un examen comme les Oaks.

Image:

Rogue Millennium (rouge, à l’extérieur) se lève tard pour gagner à Lingfield





7. L’ALGARVE

Aidan O’Brien; Colin Kean

En bas des chiffres officiels, également dans le jetwash d’Emily Upjohn dans la Musidora, et ces deux faits soulignent qu’elle a une montagne à gravir dans cette entreprise. Il est possible qu’elle joue le rôle de stimulateur pour le contingent plus classe de Ballydoyle.

8. PENSÉES DE JUIN

Aidan O’Brien; Wayne Lordan

Exagérer la belle conduite en tête, c’est sous-estimer l’amélioration qui a permis à Thoughts Of June de renverser la vapeur avec Above The Curve dans les Cheshire Oaks, une forme évidemment renforcée par le Groupe Un Prix Saint-Alary dimanche. Il est facile de penser à la façon dont elle a glissé autour de Chester que son style direct et son endurance la mèneront loin à Epsom, mais je serais surpris s’il n’y en avait pas quelques-uns plus rapides qu’elle à l’arrivée.

Image:

Thoughts Of June (à droite) retient Above The Curve pour remporter les Cheshire Oaks à Chester





9. DAME TRANQUILLE

Joseph O’Brien; Tom Marquand

Above The Curve aurait probablement été à une cote à un chiffre pour les Oaks si elle s’était dirigée dans cette direction plutôt que (avec succès) dirigée vers le Prix Saint-Alary, donc cela dit quelque chose que Joseph O’Brien est heureux d’envoyer à la place Tranquil Lady dans chauve-souris à Epsom.

Derrière la salle de concert lors de sa réapparition, mais a montré ses couleurs plus vraies dans le Blue Wind, gagnant comme elle l’aimait par quatre longueurs, bien que les Oaks soient une avancée notable (pour la classe et pas seulement pour le voyage) par rapport à sa tâche à Naas.

10. MARDI

Aidan O’Brien; Seamie Heffernan

Sœur de la gagnante d’Oaks Minding, et s’occuper d’elle était la priorité en tant que juvénile lorsqu’elle n’a couru qu’une seule fois (dirigée par Discoveries). En revanche, elle s’est vu confier un programme intensif cette saison, mais elle s’y est classée, placée dans les 1000 Guinées et l’équivalent irlandais (deuxième seulement derrière Homeless Queen), ce que je ne suis pas sûr que quoi que ce soit d’autre dans ce domaine aurait pu faire.

La plupart des années, un cheval comme Tuesday – avec son profil, son pedigree et son personnel – serait le favori des Oaks, d’autant plus que ce voyage pourrait la transformer.

Image:

Tuesday et Ryan Moore (bleu) remportent l’Irish Stallion Farms EBF Fillies Maiden à Naas





11. AU CLAIR DE LUNE

Charlie Appleby; Guillaume Buick

Le phénomène “J’étais à “X” ce jour-là” est un épanouissement inutile parmi les experts pour ajouter un peu de fausse gravité à leur opinion autrement creuse. Quoi qu’il en soit, j’étais à Newmarket le jour des 1000 guinées, plus intéressé par Grenelle pour la jolie Polly, c’était jusqu’à ce que With The Moonlight se fraie un chemin dans le paddock. Dire qu’elle a l’air du rôle est un euphémisme, expliquant également comment et pourquoi elle avait l’air d’une proposition différente à Newmarket, par rapport à l’année dernière.

Cette forme est peut-être un peu fragile, mais elle a fait d’elle l’élue de Godolphin pour les Oaks, et elle galope comme si la distance supplémentaire serait une aide plutôt qu’un obstacle, bien plus la fille de son père (Frankel) que celle de sa mère au sprint.

VERDICT

Un certain nombre d’entre eux pourraient être bien meilleurs qu’ils n’ont pu l’exprimer jusqu’à présent, Emily Upjohn en tête, bien qu’il y ait une prime sur son prix liée aux marges qu’elle a gagnées, et ce n’est pas exagéré de dire que NASHWA aurait pu et aurait gagné les deux mêmes courses si elle et son compagnon d’écurie avaient échangé des campagnes cette année.

Nashwa n’a pas encore gagné ses (moins) courses, mais le tour de pied qu’elle a montré dans le processus est pour le moins frappant, et c’est une déclaration significative qu’elle vise Epsom après que les chênes français semblaient être le plan original. .