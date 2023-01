Cazoo Masters: Gerwyn Price rencontre la défaite au deuxième tour alors que Michael Smith progresse | Fléchettes Nouvelles

Gerwyn Price a quitté le Masters après avoir perdu 10-8 contre Dirk van Duijvenbode

Gerwyn Price a subi une défaite au deuxième tour au Cazoo Masters aux mains de Dirk van Duijvenbode, tandis que le champion du monde Michael Smith a progressé en toute sécurité jusqu’aux quarts de finale.

Price est sorti après avoir perdu 10-8 contre Van Duijvenbode à Milton Keynes, le Néerlandais n’ayant pas réussi à tirer le meilleur parti de cinq fléchettes de match dans l’avant-dernière manche avant de sceller la victoire avec un 11 dards.

Van Duijvenbode, qui avait perdu 15 de ses 16 rencontres avec Price, a déclaré à pdc.tv : “Ces fléchettes de match que j’avais dans la jambe avant étaient les fléchettes les plus dures que j’ai jamais lancées.

Le champion du monde Michael Smith a atteint les quarts de finale

“Je me suis toujours fixé des normes élevées, donc si je n’atteins pas une moyenne de 100 à chaque match, je ne suis pas content, mais je suis content de la façon dont j’ai réussi à me calmer lors de cette dernière manche.”

Van Duijvenbode affrontera désormais Chris Dobey, qui a battu Luke Humphries avec la victoire sur le même score.

Michael Smith a battu Ross Smith 10-7 et affrontera ensuite Danny Noppert, un vainqueur 10-9 sur Stephen Bunting.

Ross Smith avait remporté la finale du Championnat d’Europe entre les deux en octobre et avait sorti 126, 130 et 136 combinaisons en route vers une avance de 4-2 à la Marshall Arena avant que le champion du monde ne riposte.

Et Michael Smith a déclaré: “L’accueil que j’ai reçu était irréel et je dois m’y habituer rapidement, car j’étais trop occupé à en profiter.

“Cette première séance lorsque Ross a vérifié 126 et 130, j’ai pensé que c’était à nouveau le Championnat d’Europe !

“Chaque fois qu’il a laissé une finition d’une tonne et plus, il l’a frappé, mais je suis intervenu, j’ai tenté ma chance et je suis content d’avoir fait le travail.”

Michael van Gerwen, quintuple champion des Masters, a battu Jose de Sousa 10-7 pour organiser une rencontre avec Rob Cross, qui s’est qualifié pour les huit derniers après avoir émergé avec un triomphe 10-6 après un affrontement avec Gary Anderson qui a produit la moyenne combinée la plus élevée. dans l’histoire de la compétition.

Cross et Anderson ont tiré en huit 180 chacun et ont obtenu des moyennes de 112,32 et 111,17 respectivement.

L’autre quart de finale opposera le vainqueur du titre 2020 Peter Wright au champion 2021 Jonny Clayton.

Wright a battu Dave Chisnall 10-7 et Clayton a eu raison de James Wade, gagnant 10-3.

Le PDC annoncera le calendrier de la saison de Premier League 2023 lors de l’événement, avant le début de la campagne le 2 février. Regardez chaque semaine de la saison de Premier League 2023 en direct sur Sky Sports !