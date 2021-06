Cazoo Derby : le héros d’Epsom Adayar vise le roi George à Ascot par l’entraîneur Charlie Appleby | Nouvelles de course

Les enjeux du roi George VI et de la reine Elizabeth à Ascot sont probablement la prochaine cible du héros de Cazoo Derby Adayar.

Finaliste du Lingfield Derby Trial, le poulain Frankel a fait mieux à Epsom samedi sous Adam Kirby – offrant à l’entraîneur Charlie Appleby sa deuxième victoire dans le premier Classic, après le succès de Masar en 2018.

Le manieur des Moulton Paddocks rapporte qu’Adayar a bien pris ses efforts et espère qu’il pourra devenir le premier cheval depuis Galileo en 2001 à compléter le doublé Derby-King George le 24 juillet.

« Il s’est bien sorti de la course », a déclaré Appleby.

« Il est allé sur le sea walker hier matin et il est sorti faire du jogging ce matin et a été retourné dans le paddock, et il a montré son bien-être. Tous les signes sont bons jusqu’à présent.

« Sans approuver quoi que ce soit, les discussions en cours en ce moment sont que nous allons donner un peu plus de temps à ce cheval et envisager d’aller voir un King George avec lui.

« Je pense que du point de vue du timing, cela lui convient, et nous aurons également testé notre courage un peu contre les chevaux plus âgés.

















2:06



Le jockey Adam Kirby, vainqueur du derby, rend hommage à l’entraîneur Charlie Appleby pour avoir fait confiance à lui en conduisant Adayar à la victoire à Epsom



« Après cela, nous pouvons voir à quoi il ressemble contre les chevaux plus âgés, et s’il gagne un King George, nous pouvons travailler à partir d’un Arc. S’il est battu dans un King George, nous revenons à notre plan initial – qui descendait la route de St Léger.

« Je pense que, personnellement, vu de l’extérieur n’ayant remporté aucune course, je préfère en identifier une – car nous savons tous qu’à l’automne, c’est une grande demande de faire un St Léger puis un Arc. »

Image:

L’ouragan Lane se dirigera ensuite vers le derby irlandais après avoir terminé troisième à Epsom



Appleby a également commencé à faire des plans pour Hurricane Lane et One Ruler, qui ont terminé respectivement troisième et sixième derrière Adayar à Epsom.

Hurricane Lane est à destination du Dubai Duty Free Irish Derby le 26 juin, tandis que One Ruler pourrait revenir en voyage pour les Hampton Court Stakes à Royal Ascot la semaine prochaine.

Appleby a ajouté: « J’étais ravi de Hurricane Lane. C’était le cheval que je trouvais magnifique dans le paddock – et je pensais qu’il avait très bien réussi les préliminaires.

« Ce qui m’a surpris, mais nous l’avons considéré comme positif, c’est qu’il apprenait beaucoup sur le tas là-bas. Il a montré son inexpérience. En entrant dans le Derby, je pensais qu’il était à un point de ce que j’aurais aimé.

« Je suis ravi de la façon dont il s’en est sorti, et le plan est de se rendre directement en Irlande.

« Nous ramènerons One Ruler à 10 stades. James (Doyle) a dit qu’il n’avait pas particulièrement bien géré la piste, mais il ne l’a pas vu non plus. Nous pourrions regarder quelque chose comme le Hampton Court – nous verrons ce que son bien-être est comme.

« Il porterait une pénalité à cause de son succès aux Autumn Stakes, mais nous pourrions envisager quelque chose comme ça – ou attendre une éclipse. »