Cazoo Derby: Desert Crown et Richard Kingscote dominent leurs rivaux d’Epsom alors que Sir Michael Stoute remporte la Classique pour la sixième fois | Nouvelles de la course

Les souvenirs de 1981 ont refait surface alors que Desert Crown a remporté le succès dans le Cazoo Derby, pour offrir à Sir Michael Stoute sa sixième victoire dans la première Classique.

C’est cette année-là que Stoute a remporté l’or pour la première fois à Epsom avec l’incomparable Shergar, mais le modèle 2022, un fils légèrement couru de Nathaniel, a fait sa meilleure impression du grand cheval alors que Richard Kingscote a produit un effort classique en selle pour une première British Classic gagne à sa deuxième course dans le Derby.

Desert Crown a été posté largement au milieu de la division au début alors que Kingscote s’efforçait de placer le favori 5/2 dans la position idéale, mais sa classe l’a rapidement vu suivre le trio Ballydoyle de Changingoftheguard, Star Of India et Stone Age, ainsi en tant que West Wind Blows, formé par Simon et Ed Crisford, qui avait rejoint les coureurs d’O’Brien au premier rang.

La course a été mise au lit peu de temps après la dernière ligne droite, Kingscote ayant choisi de ne pas attendre plus longtemps avec le poulain qui se déplaçait en douceur s’approchant du poteau à deux stades, permettant à sa monture de se diriger vers l’avant et de succomber à l’adulation de la foule d’Epsom. .

Il n’a eu besoin que d’être sorti pour enregistrer une victoire de deux longueurs et demie contre l’outsider 150/1 Hoo Ya Mal.

Westover de Ralph Beckett peut peut-être se considérer comme malchanceux en troisième position après avoir été retenu derrière les premiers meneurs en déclin, mais la journée appartenait à Stoute et Kingscote, le Barbadien remportant son premier Derby depuis la victoire de Workforce en 2010.

Image:

Desert Crown et Richard Kingscote remportent le Cazoo Derby 2022, battant Hoo Ya Mal





Kingscote a déclaré: « Il était très bon aujourd’hui, très doux et pour un cheval qui n’a couru que deux fois, il était très professionnel. Il a magnifiquement pris toutes les préliminaires et j’étais vraiment content de lui.

« Chaque fois que je me suis assis sur lui, il a été très calme et aujourd’hui n’a pas fait exception. Je ne pouvais rien lui reprocher, il est allé au départ, puis des feux d’artifice ont éclaté et c’était une belle balade.

« Il a très bien sauté, il a une cagoule dans les stalles, mais il s’est très bien débrouillé. Sir Michael tenait à ce que j’essaie de prendre un lancer raisonnable.

« J’étais un peu suspendu une fois que nous avons traversé, cela a pris un peu de temps et ce n’est qu’à sept heures [furlong marker] J’ai pu en faire glisser un de la clôture et à partir de là, il était très à l’aise. Il est descendu la colline très bien équilibré et a changé de tête sur la route et il est parti à la vitesse supérieure.

« Il allait probablement y arriver un peu bientôt, mais cela signifiait que j’étais capable de le remonter. Les autres n’étaient tout simplement pas capables de l’emmener – cela montre simplement qu’il a beaucoup de choses sur lui. »

Image:

Sir Michael Stoute salue quelqu’un dans la foule après avoir remporté un sixième Derby avec Desert Crown





Lorsqu’on lui a demandé si Desert Crown pouvait être aussi efficace sur 10 stades, Kingscote a ajouté: « Il a des engrenages, il est très bien arrivé à la ligne mais honnêtement, je ne pouvais pas le classer. Il est très sympathique et a de la classe mais le reste est à Sir Michael, il sait mieux que moi. »

Kingscote rejoint un groupe d’élite de coureurs pour s’être associé à un vainqueur du Derby pour Stoute, rejoignant Walter Swinburn, Kieren Fallon et Ryan Moore.

Il a déclaré: « Je pense que c’est assez surréaliste parce qu’en tant que jockey, vous ne vous voyez peut-être pas parmi des jockeys comme ça et ce n’est que grâce au soutien d’autres personnes que vous êtes capable de le faire. Je pense qu’il a fallu beaucoup de courage de Sir Michael et du propriétaire de rester avec moi dans un Derby, donc je leur suis très reconnaissant de m’avoir soutenu et de m’avoir permis de monter un très bon cheval.

Image:

Des feux d’artifice sont tirés à Epsom avant le Cazoo Derby





« Je ne suis pas un jockey champion, je ne suis pas Ryan Moore – je suppose que j’ai eu une bonne carrière, mais je n’ai pas eu une carrière de starlette. Je pense qu’il leur faut beaucoup de soutien pour ne pas chercher ailleurs .

« Au cours des deux dernières années, être soutenu par des gens comme Sir Michael, vous donne confiance en tant que pilote et je pense que cela m’a fait du bien. »

Sur l’effort de Westover, Beckett a déclaré: « C’est un cheval qui craque et il a couru une énorme course, je suis ravi de lui. Je pense que tout s’est bien passé, sauf que l’écart allait plus vite qu’il ne l’était à l’époque.

« La chose évidente maintenant est d’aller pour le Derby irlandais sur une grande piste de galop. Nous serions tous d’accord pour dire que si nous ne pouvons pas le gagner, Sir Michael gagne, cela nous donne à tous beaucoup d’espoir. Je suis extrêmement heureux d’être ici . »