Cazoo Derby : Adam Kirby remercie l’entraîneur Charlie Appleby pour le trajet Adayar après le changement de onzième heure | Nouvelles de course

Le jockey vainqueur du Derby Adam Kirby a remercié l’entraîneur Charlie Appleby de lui avoir permis de monter le cheval vainqueur Adayar après un changement de cavalier à la onzième heure.

Kirby devait à l’origine monter le John Leeper entraîné par Ed Dunlop dans la célèbre course de plat d’Epsom – pour le perdre lorsque Frankie Dettori est devenu disponible.

Cependant, Appleby est intervenu pour offrir au joueur de 32 ans la monture sur son apparente troisième corde Adayar, remplaçant le champion jockey Oisin Murphy précédemment réservé.

Le finaliste du Lingfield Derby Trial et le tir 16-1 ont ensuite remporté la victoire par quatre longueurs et demie pour donner à Kirby sa première victoire en Classique.

S’adressant exclusivement à Sky Sports Racing, Adam Kirby a déclaré: « M. (Ed) Dunlop m’a appelé et m’a demandé de monter John Leeper et dans les 10 minutes, Charlie (Appleby) a appelé et a dit: » Je pense que je vais courir trois dans le derby et monterez-vous pour moi ?’

« J’ai dit ‘Charlie, je ne peux pas y croire, je viens de faire le tour de John Leeper’ et il a dit ‘d’accord, reste avec lui alors et vois comment on va’ et bonne chance.

« Puis, malheureusement, j’ai reçu un appel pour dire que Frankie (Dettori) allait monter John Leeper, donc j’avais été écarté de lui, ce qui n’était pas une bonne nouvelle.

« Vous savez, nous ressentirions tous la même chose, n’est-ce pas. C’est comme avoir une tasse dans la main et que quelqu’un vous l’enlève, ce n’est plus à vous, ce n’est pas très agréable mais c’est la vie.

« Heureusement, Charlie était au courant à ce sujet et il m’a remis sur Adayar.

« C’est le meilleur ici, pas moi, faire ce qu’il a fait, retirer un champion jockey (Oisin Murphy) pour moi est un sentiment formidable, c’est une personne formidable. »

Image:

Adam Kirby célèbre alors qu’Adayar remporte le Cazoo Derby



Comment s’est déroulé le derby

Gear Up a lancé le premier galop, avec Kirby sur ses talons à bord d’Adayar et Youth Spirit également en avant dans les premiers stades.

Le ballet préféré du Bolchoï était également en tête du peloton, installé en quatrième position à l’extérieur, tandis que le très chic John Leeper était retenu à la dernière place par Frankie Dettori jusqu’à ce que le peloton atteigne Tattenham Corner.

Gear Up a commencé à tomber avec deux stades à parcourir, permettant à Kirby de grimper sur le rail intérieur et il a rapidement mis la lumière du jour entre lui et le terrain.

Mojo Star a bien terminé en dehors du rythme pour prendre la deuxième place, Hurricane Lane gardant également le même rythme pour les honneurs mineurs, mais Adayar l’a emporté de quatre longueurs et demie.