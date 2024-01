CAZA utilise le refroidissement passif pour la maison FR en béton aux Philippines

Le studio new-yorkais CAZA a réalisé une maison en béton coulé aux Philippines, dans le but d’optimiser le refroidissement passif et la ventilation naturelle.

FR House comprend une série de « cubes de béton » qui facilitent la ventilation croisée et régulent la température du bâtiment aux heures les plus chaudes de la journée.

Selon Carlos Arnaiz, fondateur de CAZAc’est essentiel dans un climat chaud et humide toute l’année.

“Le béton a été choisi pour son efficacité à combiner masse thermique et volume structurel, permettant un refroidissement efficace de la maison tout en minimisant l’espace requis pour la structure”, a-t-il déclaré à Dezeen.

“Le béton absorbe la chaleur pendant les journées chaudes et ensoleillées, gardant les espaces de vie frais. Lorsque la température baisse, la chaleur est libérée dans les intérieurs”, a ajouté Arnaiz.

FR House est situé à Punta Fuego, une ville balnéaire sur la côte ouest de la plus grande île des Philippines, Luzon. CAZA, qui possède un studio satellite à proximité de Manille, l’a conçu comme la maison d’un couple ayant vécu auparavant à l’étranger.

“De retour aux Philippines, ils voulaient créer leur propre havre architectural de détente et de divertissement, un coin de paradis personnalisé inspiré par leur amour pour les designs innovants”, a déclaré Arnaiz.

Située sur une pente, la maison de 660 mètres carrés est répartie sur deux étages principaux avec un sous-sol en dessous.

Au rez-de-chaussée, les chambres et salles de bains sont organisées en quatre quadrants distincts. Entre les deux se trouve un couloir de liaison, un escalier et un salon décontracté.

Ludwig Godefroy crée des « jardins habitables » à l’aide de lucarnes massives au Mexique

À ce niveau se trouvent également une piscine et une cour, flanquées du côté opposé par un escalier ombragé en plein air qui offre un deuxième itinéraire jusqu’à l’étage supérieur.

Le niveau supérieur prend la forme d’une boîte vitrée, contenant un salon, une cuisine et un espace salle à manger combinés. Celui-ci s’ouvre sur un balcon avec vue sur le front de mer.

“Le dossier des clients était pour une maison qui équilibre la réserve et l’expression de soi”, a déclaré Arnaiz.

« L’accent était mis sur la création d’une maison en lien avec la nature, en particulier avec un acacia existant sur la propriété. De plus, les clients recherchaient une résidence adaptée pour accueillir de grands rassemblements d’amis et de famille, avec une exigence spécifique pour des espaces sociaux offrant des vues imprenables. de l’océan.”

Malgré les stratégies de refroidissement passif, un système de climatisation est installé dans certaines parties de la maison.

Cependant, grâce à la disposition, son utilisation est limitée. Il n’est installé que dans les pièces intérieures, laissant le reste du bâtiment naturellement ventilé, et il n’est pas nécessaire en permanence.

« Les stratégies de refroidissement passif ont été très efficaces : elles ont conduit à une réduction remarquable de plus de 50 % de la consommation d’énergie par rapport à la norme », a affirmé Arnaiz.

Les chambres du niveau inférieur sont plus privées que celles du dessus. Au lieu de fenêtres, la lumière entre par des lucarnes angulaires qui capturent différentes vues sur l’océan, le ciel et le jardin.

“Les lucarnes remplissent à la fois des fonctions optiques et environnementales, reliant chaque pièce au ciel et faisant office de vannes d’air et de cheminées d’extraction de chaleur”, a ajouté Arnaiz.

“Ces éléments contribuent à la ventilation croisée au sein de la maison et minimisent le besoin de refroidissement mécanique.”

FR House est l’un des nombreux projets sur lesquels CAZA a travaillé aux Philippines, notamment un nouveau bâtiment pour le Metropolitan Museum de Manille.

Les autres travaux du studio dans le pays comprennent l’église des 100 murs de la ville de Cebu et une proposition pour un hôpital qui sert de modèle pour les soins de santé en milieu rural.

La photographie est de Rory Gardiner.

Crédits du projet

Architecte: CAZA

Ingénieur consultant: RN Ferrer & Associés

Chef de projet: Argée Militante