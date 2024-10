Cavs vs Pistons FREE STREAM : Comment regarder le match préparatoire contre JB Bickerstaff

DETROIT- Un visage familier est de l’autre côté en tant qu’ancien entraîneur-chef des Cavs JB Bickerstaff et ses Detroit Pistons accueillent les Cleveland Cavaliers aujourd’hui – Mercredi 16 octobre – au Little Caesars Arena de Detroit, Michigan. Le match de pré-saison de la NBA est disponible gratuitement sur plusieurs services de streaming.

Le match d’aujourd’hui sera diffusé en direct sur NBA TV et Bally Sports Ohio avec un avertissement à 19 heures, heure de l’Est. Les fans qui se sont séparés de leur câblodistributeur peuvent regarder le match de basket gratuitement en profitant d’alternatives de streaming telles que FuboTV ou Flux DirectTVqui proposent tous deux des essais gratuits. FuboTV offre également 20 $ de réduction sur votre premier mois.

Une autre option est SlingTVqui offre la moitié de votre premier mois.

Le mandat de Bickerstaff à Cleveland peut être envisagé de deux manières. Il a aidé à reconstruire la franchise des Cavs pour en faire un top quatre constant de la Conférence Est, culminant avec une place en finale de la Conférence Est 2024 contre l’éventuel champion des Boston Celtics. Cette opportunité s’est transformée en un deuxième balayage consécutif par gentleman en séries éliminatoires.

De l’autre côté, les Cavs n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale de conférence à plusieurs reprises, malgré la constitution d’un noyau de quatre talents et l’acquisition de la superstar Donovan Mitchell. Les attentes ont continué de croître à mesure que les sorties anticipées les tourmentaient. Des places pour les séries éliminatoires étaient attendues. L’équipe « fun » et « dangereuse » ne surprenait plus personne.

Cleveland a pris une direction différente et le reste appartient à l’histoire.

Les Cavs sont toujours à la recherche de leur première victoire en pré-saison après avoir échoué face à Chicago et à l’Indiana. L’offensive rapide du nouvel entraîneur-chef Kenny Atkinson a montré des éclairs dans un temps de jeu limité.

Dans un petit échantillon, les Cavs marquent 114,5 points par match et 51 rebonds en moyenne par match, ce qui constitue la troisième meilleure note de la pré-saison. Ils distribuent également 30,5 passes décisives par match, ce qui les place au quatrième rang de la ligue. Cleveland a accordé une moyenne de 122,5 points par match, ce qui est l’avant-dernier de la ligue.

Le garde recrue Jaylon Tyson a une moyenne de 6,5 rebonds par match tandis que le garde Ty Jerome a été impressionnant avec 10 points et 5,5 passes décisives par match.

Cleveland devrait affronter la plupart de ses titulaires lors de cet avant-dernier match préparatoire.

Les quatre principaux joueurs de Cleveland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Darius Garland et Jarrett Allen, n’ont joué que 19 minutes au total ensemble cette saison. Attendez-vous à un autre petit aperçu ce soir.

Sur le front des blessures, les Cavs seront encore une fois privés des tireurs Max Strus (hanche) et Emoni Bates (opération du genou). Le tireur d’élite Sam Merrill (poignet droit) manquera également le match.

Les Pistons, qui tentent d’effacer les souvenirs obsédants de l’année dernière, se sont jusqu’à présent contentés d’une campagne 2-2 en pré-saison. Ils ont battu les Milwaukee Bucks dans une victoire qui a renforcé la confiance et ont également remporté une victoire contre les Phoenix Suns.

Ils ont signé Malik Beasley et Tobias Harris pendant l’intersaison.

Les Pistons marquent en moyenne 104,8 points par match et 45,5 rebonds par match. Détroit distribue 28 passes décisives par match. La défense des Pistons a été impressionnante, limitant l’opposition à 98,5 points par match, ce qui est le troisième meilleur de la pré-saison.

Jaden Ivey mène la danse avec 18,3 points, 3,3 rebonds et 3,3 passes décisives par match. La pièce maîtresse des Pistons, Cade Cunningham, affiche une moyenne de 14,8 points, 5,3 rebonds et 7,0 passes décisives.

Après un dernier match très chargé, les partants de Détroit pourraient voir un temps limité dans le match, qui est également leur finale de pré-saison.

Ausar Thompson est absent pour une durée indéterminée (caillots sanguins) et la recrue Bobi Klintman (mollet) est au jour le jour.

Quelles sont les dernières cotes pour la pré-saison Cavs vs Pistons ?

Moneyline : CLE : (-155), DET : (+130)

Écart de points : CLE : -3,5, DET : +3,5

Plus/Moins : 226

Cotes de DraftKings

Voici plus de détails sur Cavs-Pistons et comment le regarder via diverses options de télévision et de streaming :

Quoi: Pré-saison NBA : Cleveland Cavaliers contre Detroit Pistons

Quand: mercredi 16 octobre 2024

Temps: 19h00, heure de l’Est

Où: Arène des Petits Césars | Détroit, Michigan

Canaux : NBA TV, Bally Sports Ohio

Meilleures options de diffusion : Fubo (essai gratuit et 20 $ de réduction sur votre premier mois), Flux DirectTV (essai gratuit) et SlingTV (moitié le premier mois)

Recherche de chaînes câblées : AT&T U-Verse, Comcast Xfinity, Spectre/Charte, Optimum/Altice, Barreur, DirectTV, Plat, Verizon Fios