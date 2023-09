La légende d’Arsenal, Paul Merson, a révélé la raison choquante pour laquelle il a quitté son club d’enfance en 1997 pour la deuxième division.

Merson a remporté deux titres de champion à Highbury et était considéré comme l’un des joueurs les plus excitants de l’équipe d’Arsenal. Cependant, alors que la Coupe du Monde se profile à l’horizon et qu’Arsène Wenger est sur le point de mener les Gunners à un premier doublé depuis 1971, « Magic man Merse » a pris la décision bizarre de rejoindre Middlesbrough en deuxième division.

Le choix de carrière n’a jamais réellement nui aux perspectives de Merson avec l’Angleterre : il est quand même allé en France 1998 et est entré sur le terrain pour son pays. Mais en parlant maintenant à QuatreQuatreDeuxl’expert de Sky a révélé pourquoi il a choisi de laisser une charge de titre à Highbury pour une bataille de promotion.

Paul Merson dit qu’il a quitté Arsenal pour Boro à cause de sa propre « cupidité » (Crédit image : Teesside Archive/Mirrorpix/Getty Images)

« Vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie, l’avidité avec mes addictions », répond-il avec une honnêteté sans filtre. « Mes addictions à l’époque étaient vraiment en train de voler.

« Arsenal m’a proposé un contrat de quatre ans pour 580 000 £ par an – et Boro m’a proposé un million de livres par an. Je n’arrivais pas vraiment à comprendre.

Alcoolique dans ses premières années, Merson est devenu plus tard accro à la drogue et au jeu. À Boro, il s’associerait avec une autre star anglaise bien-aimée et troublée, Paul Gascoigne – et bien que Merson admette maintenant qu’il a déménagé pour le contrat, il dit qu’il a passé un bon moment là-bas sur le terrain.

« Ne manquez pas de respect à Middlesbrough, car j’adorais ça quand j’y vivais », ajoute-t-il. « Mais à l’époque, Bryan Robson et l’argent pour nourrir mes addictions. C’était une grande partie de tout cela.

