Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais à l’époque, les entreprises fabriquaient des versions spéciales de leurs téléphones sans appareil photo. Celles-ci étaient destinées aux employés des entreprises et du gouvernement travaillant dans des zones sensibles où les caméras sont interdites. Avec les appareils toujours connectés d’aujourd’hui, le plus grand souci est que le téléphone puisse être compromis et que sa caméra soit utilisée pour vous espionner.













Comme d’habitude, les téléphones de Caviar arrivent dans une boîte premium

Caviar a une solution somptueuse au problème – l’iPhone 12 Pro Stealth. La société a retiré la triple caméra de l’arrière et désactivé la caméra selfie à l’avant (Face ID fonctionne toujours, mais qui utilise la caméra infrarouge TrueDepth).



















L’iPhone 12 Pro Stealth de Caviar valorise la confidentialité et la beauté

Le nom «Stealth» a été choisi car la conception s’inspirait des jets évitant les radars. Il existe deux versions du téléphone personnalisé, toutes deux utilisant du titane durci pour créer un nouveau panneau arrière.

Le Caviar iPhone 12 Stealth présente un guilloché vertical avec un revêtement laser noir durable. La version Stealth Gold passe au revêtement PVD doré. Seules 99 unités seront produites dans les deux versions, elles sont donc assez exclusives également.



















L’iPhone 12 Pro Stealth Gold ressemble à un lingot d’or à l’arrière

Cela ne veut pas dire cher – le Stealth commence à 4 990 $ et le Stealth Gold à 5 520 $. C’est assez abordable par rapport aux normes Caviar, du moins par rapport à l’iPhone 12 Pro à 23380 $ incrusté d’or 18 carats. Vous pouvez consulter les deux téléphones ici.

Remarque: on ne sait pas si MagSafe fonctionne toujours, mais il est probable que la charge sans fil soit désactivée par cette modification.