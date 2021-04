La semaine dernière, le monde a célébré le 60e anniversaire du premier vol spatial habité, effectué par Yuri Gagarine le 12 avril 1961. Caviar marque l’occasion avec le lancement de sa ligne «Space Conquerors» de téléphones personnalisés iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Ceux-ci célèbrent non seulement le passé, mais se tournent également vers l’avenir avec des clins d’œil à SpaceX d’Elon Musk (et à son ambition d’aller sur Mars) et à Blue Origin de Jeff Bezos.

L’iPhone 12 Pro (Max) Gagarin est fait de titane de qualité aéronautique et possède une miniature 3D du Vostok-K fusée qui a mis le cosmonaute en orbite. Seules 12 unités seront fabriquées dans cette conception, chacune contenant des pièces de la mission historique de Gagarine.

Pour commencer, il y a une montre Navigator (gravée de la date du 12 avril), identique à celle utilisée par Gagarine pour suivre ses 108 minutes dans l’espace. Il y a même un véritable morceau de sa capsule Vostok-1. Le modèle Gagarine commence à 8920 $.













IPhone 12 Pro Gagarine de Caviar

Caviar a également fabriqué le modèle Armstrong, qui célèbre l’atterrissage d’Apollo 11 sur la lune et l’homme qui a posé le pied dessus, Neil Armstrong. Une représentation d’un astronaute plantant le drapeau américain sur la lune est gravée dans le dos en titane sous la date de l’atterrissage, le 20 juillet 1969.

Seulement 11 unités seront fabriquées, à partir de 6 450 $ la pièce. Ce modèle a un fragment de l’engin spatial Apollo 11.















IPhone 12 Pro Armstrong de Caviar

Un autre modèle célèbre Sergueï Korolev, le père de l’astronautique pratique, qui a participé au développement de Spoutnik, le lancement de Laika le chien puis de Gagarine lui-même. Le boîtier est en titane trempé, double galvanoplastie avec de l’or 999, gravé sur le côté est le 4 octobre 1957 – le jour du lancement de Spoutnik, le tout premier satellite artificiel. 99 unités seront fabriquées, à partir de 6 760 $.















IPhone 12 Pro de Caviar Korolev

Puis Caviar s’est concentré sur le présent et le futur. L’iPhone 12 Pro (Max) Musk personnalisé représente la cible ultime de SpaceX, Mars, et présente la silhouette d’Elon Musk. Seulement 19 unités seront fabriquées, une pour chaque année depuis la fondation de SpaceX, à partir de 6610 $. Le dos en titane est orné de pièces de la fusée CRS-14 Falcon 9 et du vaisseau spatial CRS-17 Dragon, qui ont apporté des fournitures à la Station spatiale internationale.















Caviar’s iPhone 12 Pro Musk

Un superfan de Musk a commandé ce prochain modèle appelé Musk be on Mars. Il représente le dragon SpaceX et contient en fait un morceau du vaisseau spatial en question.













Design personnalisé par un fan: l’iPhone 12 Pro Musk soit sur Mars

Ensuite, il y a le modèle Bezos, du nom du fondateur de Blue Origin, une autre société privée développant des fusées. Le dos (en titane durci) représente une plume – le logo de l’entreprise – et est gravé de la date du 29 avril 2015, date à laquelle le Nouveau Shepard une fusée réutilisable a volé pour la première fois. Vous pouvez acheter un iPhone 12 Pro Bezos pour 5840 $.















Bezos iPhone 12 Pro de Caviar

Vient ensuite une montre personnalisée, la Discovery Meteorite, ainsi nommée car elle contient un morceau de la météorite Tsarev découverte en 1968. Le boîtier en acier inoxydable de 42 mm (12 mm d’épaisseur) contient un mouvement CVR ELT3350A Tourbillon (19 pierres). Le mécanisme est remonté manuellement et dispose d’une réserve de marche de 38 heures. La face avant est protégée par un verre saphir, les bandes de 22 mm sont en cuir d’alligator bleu. 99 pièces seront vendues à 4450 $.















Montre Caviar’s Discovery Meteorite

Si les chaussures sont plus votre truc, vous pouvez acheter une paire de baskets Musk ou Bezos pour 990 $. Le superfan Musk a également commandé une paire personnalisée pour accompagner le téléphone Musk be on Mars. Les baskets Space Odyssey Mars vous coûteront 1 980 $.











Baskets: Musk • Bezos • Musk soit sur Mars • Space Odyssey Mars

Pour en savoir plus, consultez le Page Officielle de la collection Caviar Spake Conquerors.