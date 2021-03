Caviar dévoile un iPad Pro décoré de 1 kg d’or, paroles de sagesse de Steve Jobs et Tim Cook

Caviar a pris les choses un peu à la lettre cette fois et a remplacé le logo Apple à l’arrière de plusieurs iPhones et iPad par un pommier entier. Un pommier en or posé sur un fond de bois de pommier noirci.

Le joyau de la couronne est l’iPad Pro Grand Apple. Un seul sera fait et si vous avez 184310 $ à dépenser, vous pouvez décider s’il sera basé sur un iPad Pro 11 (2020) ou un iPad Pro 12.9 (2020) et de la quantité de stockage dont il disposera.

Le Grand Apple sera décoré avec 1 kg d’or 18 carats en forme de pommier poussant dans un champ d’or de la sagesse – tous les appareils de la collection Apple comportent des citations des dirigeants les plus connus de l’entreprise.











L’iPad Pro Grand Apple de Caviar est décoré de 1 kg d’or 18 carats et de 81 diamants naturels

La Grande Pomme reçoit la sagesse de Steve Jobs, «Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition», et de Tim Cook «Que votre joie soit dans votre voyage, pas dans un objectif lointain».

Et si le kilo d’or ne suffisait pas, il y a 81 diamants naturels d’un diamètre de 3 mm qui éblouissent les pommes qui poussent hors de l’arbre.

Ensuite, il y a la collection Diamond Apple, qui présente à nouveau les iPad Pro ainsi que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. C’est la même chose, bien que recomposée à environ 10 000 $. Le vrai bois de pommier offre un beau fond sombre pour le double pommier doré galvanisé.











La collection Diamond Apple de Caviar comprend des iPhone Pros ainsi que des iPad Pro

Neuf diamants naturels sont utilisés sur celui-ci et une autre citation de Tim Cook: «La vie est fragile. Nous n’avons pas la garantie d’un lendemain alors donnez-lui tout ce que vous avez ». 99 pièces seront fabriquées pour chacun des iPhone et iPad de la collection Diamond Apple.

Enfin, il y a à nouveau la collection Gold Apple d’iPhone et d’iPad. Ceux-ci laissent tomber les diamants et comportent plus de bois de pommier en plus du double pommier doré galvanisé. L’un d’entre eux vous coûtera entre 6 000 et 8 000 $. Encore une fois, 99 pièces seront fabriquées de chacun.











Tous les appareils de la collection Apple de Caviar sont ornés des paroles de sagesse de Steve Jobs et Tim Cook

Si vous souhaitez voir de plus près les collections Apple de Caviar, rendez-vous sur le site officiel.