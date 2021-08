Caviar dévoile les versions luxueuses des Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, décorées de crânes

Les pliables Galaxy de Samsung seront annoncés la semaine prochaine, mais avant même que les téléphones ne deviennent officiels, le vendeur de smartphones de luxe Caviar a déjà dévoilé ses plans pour les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3.

Le Z Flip3 aura la Catrina Calavera totalisant 419 pierres aux couleurs vibrantes. Ce crâne est basé sur l’œuvre de Diego Rivera, mari de Frida Kahlo. Le Z Flip3 de Caviar comprend des diamants, des rubis, des saphirs et des émeraudes, de l’or blanc 18 carats, et ils comporteront l’un des deux motifs de crânes emblématiques.

Le Z Fold3 aura une apparence sombre dont le crâne de feu est le symbole du roi scandinave du feu, le géant Surt. Le corps est en titane noirci tandis que le crâne est en titane poli avec des rubis pour les yeux.

Caviar ne vendra que 99 unités du Ragnarok Z Fold 3 pour un prix de 10 770 $. Pendant ce temps, le Z Flip3 incrusté de pierres précieuses coûtera 46 460 $ et seulement 20 unités seront fabriquées. Caviar accepte les principales cartes de crédit, PayPal, Apple Pay et Bitcoin.

Samsung annoncera ses variantes régulières et non luxueuses du Z Flip3 et du Z Fold3 la semaine prochaine le 11 août lors de son événement de diffusion en direct Unpacked.

La source