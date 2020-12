Steve Jobs a supervisé la conception de certains des appareils les plus emblématiques de l’histoire des smartphones, y compris l’iPhone 4, que certains considèrent comme le meilleur travail d’Apple. L’homme lui-même était célèbre pour son style vestimentaire décontracté, prenant toujours la scène avec son col roulé noir emblématique, son jean et ses baskets.











Caviar iPhone 12 Pro Jobs 4 Blanc

Caviar, connu pour ses personnalisations premium de divers gadgets, célèbre cette histoire avec l’iPhone 12 Pro Jobs 4 (également disponible en version iPhone 12 Pro Max). Le design est inspiré de l’iPhone 4 mais présente toutes les technologies de pointe de la série 12.

Le logo Apple à l’arrière abrite un petit morceau de col roulé de Jobs. Dans le cas de l’édition Gold, cette pomme est en or 18 carats et montée sur le dos en titane durci et noirci. Cette version commence à un peu moins de 9 000 $.











Caviar iPhone 12 Pro Jobs 4 Or

La version la moins chère (à partir de 6500 $) est la Jobs 4 Black, également en titane (y compris le logo Apple cette fois). Au milieu se trouve la version blanche (un peu plus de 7 000 $), dont le panneau arrière est en G-10 et la pomme est en argent sterling 925.











Caviar iPhone 12 Pro Jobs 4 Noir

Il existe une version supplémentaire, le Steve Jobs 1st. Il a un panneau arrière entièrement en titane, bien que la partie inférieure ait été noircie pour une finition bicolore – un retour à l’iPhone d’origine. Celui-ci commence également à environ 7 000 $.











Caviar iPhone 12 Pro Jobs 4 1er

Notez que seules 10 unités de chaque version seront fabriquées.

Et ce n’est pas seulement le col roulé de Jobs qui a inspiré Caviar pour cette version, la société vend également 30 paires de baskets New Balance 991 personnalisées. Ceux-ci ont également un morceau de col roulé en eux, plus une plaque en titane avec le célèbre slogan «Think Different». Les baskets coûtent 1 830 $ la paire.











New Balance 991 Emplois

Si vous n’en avez pas entendu parler, les baskets New Balance étaient les préférées de Steve Jobs. La légende raconte que le design particulier que portait Jobs était basé sur un croquis qu’il avait envoyé à Jim Davis, le président de New Balance.

La source