Caviar annonce un Huawei Mate XT Ultimate personnalisé recouvert d’or 24 carats, coûte plus de 14 000 $

Caviar, connu pour ses appareils de luxe personnalisés, est de retour avec un autre appareil personnalisé. Nous parlons du smartphone pliable en trois Huawei Mate XT Ultimate, qui a été dévoilé plus tôt ce mois-ci en Chine dans les couleurs noir et rouge et a un prix de base de 19 999 CNY (2 850 $/2 555 €/238 785 INR).

Le Huawei Mate XT Ultimate personnalisé de Caviar fait partie de sa collection Rich Colors et existe en deux versions : Black Dragon et Gold Dragon.

Le modèle Black Dragon s’inspire du dragon Xuanlong de la mythologie chinoise et est enveloppé de cuir de crocodile noir, ressemblant aux écailles du dragon Xuanlong. Il est également rehaussé de détails plaqués or.











Huawei Mate XT Ultime Dragon Noir

Le modèle Gold Dragon, quant à lui, est entièrement recouvert d’or 24 carats, avec une surface arborant une texture d’épées impériales fabriquées dans la ville chinoise de Longquan, lieu d’origine de l’art chinois du forgeage d’épées multicouches.











Huawei Mate XT Ultime Dragon d’Or

Caviar affirme qu’elle fabriquera 88 unités des deux versions puisque 88 est considéré comme un chiffre porte-bonheur dans la culture chinoise.

Les deux modèles sont disponibles en options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To. La version Black Dragon coûte respectivement 12 770 $, 13 200 $ et 13 630 $, tandis que le modèle Gold Dragon coûte respectivement 14 500 $, 14 930 $ et 15 360 $.

Le standard Mate XT Ultimate, lancé par Huawei, est actuellement exclusif à la Chine, avec un lancement international prévu pour le premier trimestre 2025.

Nous avons récemment eu la chance de passer du temps avec le Huawei Mate XT Ultimate. Vous pouvez lire notre pratique ici.