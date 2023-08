Caviar annonce les designs Barbiecore pour iPhone 15 Pro, Galaxy Z Flip5 et Watch Series 9

Caviar, la société la plus connue pour ses personnalisations ostentatoires d’appareils mobiles, vient de sortir sa nouvelle collection appelée #Barbiecore. Trois appareils (techniquement quatre) font peau neuve avec l’or et les diamants obligatoires – le Samsung Galaxy Z Flip5, ainsi que les Apple iPhone 15 Pro, Pro Max et la Watch Series 9 inédits.

Les smartphones personnalisés incluent l’emblématique chaussure à talon aiguille, le pliable étant accompagné d’un véritable pompon moelleux en fausse fourrure. Il y a aussi une gravure au laser du panneau doré dans le design de la chaussure, ainsi que 49 rubis étincelants à l’arrière.











Samsung Galaxy Z Flip5 Édition Glam Vibes

L’iPhone 15 aura 61 cristaux Swarovski autour de l’île de la caméra, tandis que le dos est en peau d’alligator de couleur rose. Bien sûr, Caviar saupoudrera d’or 24 carats tout autour – le cadre autour des caméras, les côtés et le stylet sont moulés à partir du métal précieux.











Apple iPhone 15 Pro/Pro Max Édition Stiletto

L’Apple Watch Series 9 aura un corps en acier inoxydable 316L sur mesure avec un revêtement PVD or rose, des boulons décoratifs dorés, un fermoir et un bouton rotatif. Le bracelet lui-même est un caoutchouc rose, et il n’y a pas de mot s’il sera remplaçable.











Apple Watch série 9 édition rose vif

Les trois modèles sont disponibles en séries limitées – seulement 99 unités par pièce. Nous devons mentionner que ce ne sont que des concepts à ce stade, de simples jolis rendus, mais si vous en voulez un, Caviar se fera un plaisir d’en faire un, à condition que vous ayez l’argent. Le portable coûtera 1 900 $, la conception du Galaxy Z Flip5 commence à 8 560 $ et l’iPhone 15 Pro coûte 7 990 $, bien qu’il existe également une option pour l’iPhone 14 Pro qui coûte 7 270 $.

