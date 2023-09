Caviar annonce la série iPhone 15 Pro avec un châssis en or 18 carats, coûte plus de 8 000 $

Apple a dévoilé la série iPhone 15 plus tôt cette semaine, composée de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max. Aucun de ces nouveaux iPhones n’est de couleur or, mais si vous en voulez un et avez de l’argent pour faire des folies, le fabricant d’appareils de luxe basé à Dubaï, Caviar, a présenté les modèles Pro avec un châssis doré, et ils les appellent Ultra Gold.

L’iPhone 15 Pro Ultra Gold commence à 8 890 $ et va jusqu’à 9 890 $, tandis que l’iPhone 15 Pro Max Ultra Gold a un prix de base de 9 670 $, allant jusqu’à 10 390 $. Les modèles Ultra Gold ont un châssis en or 18 carats avec une finition satinée, tandis que le logo Apple à l’arrière est en or 24 carats. Caviar affirme que l’Ultra Gold est destiné aux « élus », notamment les célébrités, les sportifs, les politiciens et autres élites.

Caviar a également introduit une version Ultra Black pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. L’iPhone 15 Pro Ultra Black a un prix de base de 8 060 $ et va jusqu’à 9 060 $, tandis que l’iPhone 15 Pro Max Ultra Black commence à 8 840 $, le modèle le plus cher étant au prix de 9 560 $. Le modèle Ultra Black comporte également un logo Apple 24k, mais son châssis est en titane aviation avec PVD.

En plus des modèles Ultra Gold et Ultra Black, Caviar a annoncé les versions Titan Black, Starry Night et Dark Red des iPhone 15 Pro et Pro Max.

Le modèle Titan Black possède également un corps en titane aviation, mais le logo Apple à l’arrière est en nacre noire de Van Cleef & Arpels. Les modèles Dark Red et Starry Night arborent également le même logo Apple mais ont des conceptions de châssis différentes.

Le châssis de la version Dark Red présente des motifs cosmiques inspirés de Mars, chaque unité ayant un design unique en marbre de carbone. Caviar affirme que le châssis en carbone forgé du Dark Red de couleur rouge foncé provient de la production de voitures de sport Lamborghini.

Le châssis de la variante Starry Night est fabriqué en composite de carbone forgé, les fibres violettes ayant un motif ressemblant au tableau « La Nuit étoilée » de Van Gogh. Comme Dark Red, le modèle Starry Night est également doté d’un design unique en marbre carbone.

Caviar ne fabriquera que 99 unités de chacune de ces cinq versions d’iPhone 15 Pro et d’iPhone 15 Pro Max, et si vous souhaitez en acheter une, vous pouvez rendez-vous par ici pour en savoir plus sur leurs prix et leur disponibilité.