Caviar annonce la collection de designs UFO de la série iPhone 15 Pro à temps pour Halloween

Pour Halloween de cette année, Caviar présente la collection UFO de designs luxueux et personnalisés pour iPhone 15 Pro et Pro Max, qui intègrent des matériaux venus de l’espace. Plus précisément, des fragments de la météorite Murchison contenant des acides aminés (les éléments constitutifs de la vie dans l’univers).

Caviar a utilisé des fragments de la météorite Murchison, dans laquelle les scientifiques ont découvert 15 acides aminés provenant de l’espace. La météorite elle-même a probablement 7 milliards d’années, soit 4,54 milliards de plus que la Terre et le système solaire, ce qui en fait le matériau le plus ancien actuellement sur Terre.









Matériaux utilisés pour les conceptions

Ce matériau fait partie de la conception du châssis dit Alien, mais l’arrière représente en réalité le Predator.









Extraterrestre

La société a complété l’Alien avec deux autres options, également sur le thème de l’espace : Astral et Starship. Le premier montre une image de l’univers, tandis que l’autre s’inspire d’un vaisseau spatial. Pour ces conceptions, Caviar a utilisé des météorites de la Lune et de Mars, de l’or 24 carats, du titane de qualité aéronautique et de l’acier inoxydable.













Conceptions astrales et spatiales

Ces iPhone 15 Pro et Pro Max sur mesure vous coûteront 9 000 $ chacun.