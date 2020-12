PARIS: Le Britannique Mark Cavendish rejoint Deceuninck-Quick Step pour la saison 2021, l’équipe belge où l’ancien champion du monde a passé trois ans samedi.

« Mark Cavendish revient à Deceuninck-Quick Step après cinq ans … le Manxman a accepté de porter le nouveau kit de l’équipe, qui sera dévoilé dans quelques jours, tout au long de la saison 2021 », a déclaré Deceuninck-Quick Entrez dans une déclaration.

Cavendish, qui a remporté 30 étapes du Tour de France et est considéré comme l’un des meilleurs sprinteurs de l’histoire de l’événement, a quitté l’équipe Etixx-Quick Step après la saison 2015 pour rejoindre Dimension Data avant il a passé une saison avec Bahreïn-McLaren.

Le joueur de 35 ans n’a remporté aucune course depuis février 2018, lorsqu’il avait triomphé lors de la troisième étape du Dubai Tour.

« Je ne peux pas expliquer à quel point je suis ravi de rejoindre Deceuninck-Quick Step », a déclaré Cavendish, qui avait brièvement suggéré l’abandon cette saison.

«Je n’ai jamais caché mon affection pour le temps que j’ai passé avec l’équipe et pour moi, c’est vraiment comme rentrer à la maison.

«En plus de l’incroyable groupe de coureurs, j’ai hâte de retourner travailler avec le staff, dont la plupart étaient ici lors de ma première période et faisaient partie de l’une des périodes les plus réussies de ma carrière, une époque dans laquelle je suis extrêmement fier de lui. «

En plus de 30 victoires d’étapes sur le Tour, le champion du monde 2011 Cavendish a remporté 15 étapes dans le Giro d’Italia et trois dans la Vuelta.