Caveh Zahedi a tant d’histoires à raconter

Caveh Zahedi était dans un placard dans un appartement de Brooklyn Heights un dimanche récent, essayant de comprendre comment mettre fin à l’histoire qu’il racontait. Il parlait d’un cours universitaire qu’il avait suivi avec le cinéaste Michael Roemer. Quand Roemer a vu le projet de classe de Zahedi, un film intitulé « Sexe et violence », il a dit : « Je pense que vous avez besoin d’une aide sérieuse ; vous avez vraiment besoin d’être en thérapie », se souvient Zahedi. Il a pleuré sur place en entendant ces mots.

Zahedi a raconté cette histoire lors de la 18e session d’enregistrement de « 365 histoires que je veux vous raconter avant de mourir tous les deux», son premier projet entrepris spécifiquement pour l’audio. Zahedi, 61 ans, est un cinéaste surtout connu pour son travail personnel expérimental comme le film de 2005 « Je suis un accro au sexe» et, plus récemment, «Le spectacle À propos du spectacle”, une série télévisée autobiographique qui a débuté en 2015, dans laquelle chaque épisode raconte la fabrication du précédent. Dans le placard transformé en studio d’enregistrement, Zahedi a essayé de faire comprendre qu’il regardait avec gratitude les paroles dures de Roemer. Son producteur, Leon Neyfakh, lui a dit d’essayer à nouveau la fin. « Vous avez en quelque sorte mutilé la » gratitude « », a déclaré Neyfakh. « A mutilé le mot ‘gratitude’ ou le concept ? » a demandé Zahedi en riant. Enfin, il a atterri quelque part qui, pour Zahedi, semblait approprié : « J’ai toujours pensé à lui avec une tendresse totale et comme un véritable artiste qui avait juste l’intégrité et disait sa vérité.

Cela pourrait résumer une aspiration pour ce podcast, qui est publié quotidiennement depuis le 1er janvier. Chaque épisode est une histoire, généralement d’une à cinq minutes. Il est inhabituellement bref dans sa forme et inhabituellement intime dans son contenu. Des ex-femmes apparaissent, ainsi que d’anciennes petites amies et des coups de cœur. Il évoque la consommation de drogue, les rencontres sexuelles, les relations familiales difficiles et les projets non réalisés. Il est alternativement sympathique et moins ; dans certains épisodes sur l’enfance, il est l’intimidateur et dans d’autres la victime – mais il parle des deux expériences avec une sorte d’ouverture exploratoire discrète.

Cette honnêteté est la marque de son travail. Au cours de la saison 2 de « The Show About the Show », son mariage s’est effondré et le spectacle est devenu un record de sa dissolution. Mais « 365 Stories » est plus vaste. Le défi de raconter des histoires quotidiennes l’a poussé à exploiter tous les aspects de sa vie. « Je parle essentiellement de presque toutes les personnes de ma vie, et presque toujours d’une manière qui n’est pas totalement positive », a déclaré Zahedi. Parfois, il y a des conséquences : après un épisode sur son expérience en tant que donneur de sperme et sur la connexion avec sa fille biologique, elle est devenue profondément en colère. Dans une histoire, racontée au cours de cette session d’enregistrement, il a réduit une petite amie d’université en sanglots après s’être disputé avec sa mère, la qualifiant de «bourgeoise». « Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait autant juste parce que sa mère était en colère contre moi, mais c’est parce qu’elle savait que c’était fini », a-t-il déclaré. C’est une histoire Zahedi par excellence; il n’est pas le protagoniste, blessant activement quelqu’un, mais est rétroactivement conscient des spécificités de la douleur, qu’il articule si honnêtement que c’est émouvant.

Le podcast a commencé pendant le verrouillage en juin dernier, lorsque Neyfakh a contacté Zahedi, disant qu'il aimait son travail et suggérant un projet audio. Ils se sont rencontrés à Brooklyn Bridge Park ce jour-là. « Je suis arrivé et il était assis sur un banc avec un enregistreur numérique », a déclaré Neyfakh. Ils ont lancé des idées, y compris un podcast sur 52 films que Zahedi n'avait jamais réalisés, s'installant sur quelque chose de plus large mais de petite taille, un peu comme les mémos vocaux d'un ami.

« La brièveté de ces histoires m’a semblé être une expérience sur la façon dont quelque chose comme ça pourrait s’intégrer dans la vie des gens », a déclaré Neyfakh, qui travaille généralement sur des projets de plus longue durée. (Il anime le podcast « Fiasco, » est un créateur et ancien animateur de « Combustion lente» chez Slate et le fondateur de Projets de prologue.) Zahedi enregistre dans le chambre de l’appartement où vivent Neyfakh et sa femme. Ce podcast abrégé est inhabituel dans un domaine de plus en plus encombré de productions à gros budget. John Sullivan, professeur de médias et de communication au Muhlenberg College, a déclaré que les podcasts se professionnalisaient à mesure que les entreprises technologiques finançaient davantage de projets. Il attribue cela au moins en partie au succès de « Serial », qui a fourni un modèle narratif pour un média potentiellement grand public.