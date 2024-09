Cave Bodegas Faustino / Foster + Partenaires

© Nigel Young / Foster+Partners

+ 11

© Nigel Young / Foster+Partners

Description textuelle fournie par les architectes. Une extension majeure de la cave : ouverture de l’héritage de Bodegas Faustino – Les célébrations ont marqué l’ouverture d’une nouvelle extension de la cave Bodegas Faustino à Oyón, Rioja Alavesa. Commandé par la quatrième génération de la famille Martínez Zabala, Foster + Partners a conçu une extension majeure et rénové les installations existantes de la cave. Conformément à la vision unique du cabinet et en tant que pilier organisationnel de Bodegas Faustino, la durabilité fait partie intégrante du projet avec un nouveau centre de visiteurs conçu comme un bâtiment « Planète 1.0 ».

© Nigel Young / Foster+Partners

Plan du rez-de-chaussée

Norman Foster, fondateur et président exécutif de Foster + Partners a déclaré : « Notre précieuse relation avec la famille Martínez Zabala remonte aux deux dernières décennies, lorsque nous avons travaillé ensemble pour la première fois sur leur Bodegas Portia en 2010. Le nouveau projet à Oyón rassemble les l’ensemble du site avec des interventions discrètes et durables sur les bâtiments et le paysage existants, et un tout nouveau centre d’accueil qui offre une nouvelle orientation sociale et une nouvelle image au domaine viticole avec une expérience immersive pour tous.

© Nigel Young / Foster+Partners

Sections

© Nigel Young / Foster+Partners

Bodegas Faustino est située au cœur de la principale région viticole d’Espagne, où la famille a commencé à développer son activité viticole. La conception réinterprète la cave dans son ensemble et crée un lien plus fort entre les caves existantes et le vignoble environnant. L’entrée principale a été déplacée au nord du site pour créer une nouvelle expérience de visite faisant du vignoble la première chose que les visiteurs rencontrent lors de leur visite – une série d’expériences uniques dans lesquelles se mélangent le vin, le vignoble, la nature, l’architecture, la culture et la durabilité. ensemble. Un chemin doux mène au nouveau centre de visiteurs, principal protagoniste du projet. Il est conçu comme une salle voûtée et sans colonnes pour créer un volume spacieux et flexible. Le toit voûté s’inspire du patrimoine industriel de la cave, réinterprété comme une structure légère réalisée à partir d’arcs en bois. Le profil anti-funiculaire améliore les performances structurelles avec un minimum de matériaux, tandis que sa palette de couleurs terreuses permet au bâtiment de se fondre parfaitement dans le paysage. Un noyau asymétrique se connecte à la mezzanine supérieure tout en créant deux zones distinctes au niveau inférieur, chacune avec un caractère différent. Le niveau supérieur surplombe l’ensemble du centre d’accueil et le magnifique paysage viticole au-delà.

© Nigel Young / Foster+Partners

Le nouveau centre d’accueil est désigné bâtiment « Planète 1.0 » – car ses émissions de carbone peuvent facilement être absorbées par la couverture verte de la Terre – ce qui en fait un véritable exemple de développement durable. Le bâtiment adopte également une stratégie Énergie Plus menée par les panneaux photovoltaïques sur le toit qui produisent plus d’énergie que nécessaire au fonctionnement du bâtiment. L’énergie excédentaire est détournée vers les bâtiments viticoles existants. Le bâtiment présente de grands surplombs sur les quatre côtés pour réduire les apports de chaleur du soleil tout en brouillant les frontières entre l’intérieur et l’extérieur. Une lucarne centrale et des façades vitrées soigneusement intégrées apportent de la lumière naturelle dans les espaces intérieurs, réduisant ainsi le besoin d’éclairage artificiel. Les matériaux de construction naturels contribuent à un environnement biophilique et améliorent le bien-être des visiteurs et des employés. Le nouveau paysage présente des espèces locales qui renforcent la biodiversité et un changement discret de topographie conçu pour protéger la cave des fortes pluies de plus en plus fréquentes.

© Nigel Young / Foster+Partners

Le nouveau paysage s’intègre également aux installations existantes du site existant, ce qui, associé au déplacement des quais de chargement et du poste de contrôle pendant la récolte, a considérablement amélioré l’efficacité opérationnelle. De plus, les structures sous-utilisées ont été supprimées pour offrir une flexibilité permettant une croissance future, conformément au désir du client d’intégrer de nouvelles technologies dans le processus de vinification. De la verdure a été ajoutée aux façades des bâtiments existants pour assurer une protection naturelle contre le soleil d’été, réduisant ainsi davantage la consommation d’énergie sur l’ensemble du site. Le résultat est une conception discrète, efficace et intégrée qui renforce l’engagement de la quatrième génération de la famille Martínez Zabala envers l’avenir de Bodegas Faustino.