Edinson Cavani a levé le voile sur son développement en tant qu’attaquant après les éloges de son coéquipier de Manchester United, Paul Pogba.

Cavani a rejoint les Red Devils cet été après avoir été libéré par le Paris Saint-Germain.

Et cela s’est avéré être une affaire astucieuse, l’international uruguayen marquant quatre buts et réalisant deux passes décisives lors de ses 12 apparitions en Premier League jusqu’à présent.

Après la victoire 2-1 de United contre Fulham mercredi, dans laquelle Cavani a marqué l’égalisation pour son équipe, Pogba a été extrêmement élogieux à propos du joueur de 33 ans.

« Tout le monde sait qu’Edi est un attaquant de première classe et il y a peu d’attaquants comme celui-ci dans le monde, et nous avons eu la chance d’en avoir un », a déclaré Pogba. MUTV apres le jeu.

« Nous savons que les buts les plus difficiles sont ces buts. Nous avons des joueurs talentueux – Anthony Martial, Rashy [Marcus Rashford] devant, même Mason [Greenwood], qu’ils peuvent tirer de l’extérieur et tout ça – mais ils n’ont pas ça, l’expérience d’Edi, et ils n’ont pas non plus la même qualité d’Edi. «

Dans une interview avec le Revue United Avant le match de quatrième tour de la FA Cup contre Liverpool ce week-end, Cavani a expliqué la différence entre lui et ses autres attaquants.

« A de nombreuses reprises, il y a beaucoup d’attaquants qui marquent des buts depuis des positions plus statiques », a-t-il déclaré.