LONDRES – Edinson Cavani a 34 ans, sans contrat à la fin de la saison et, selon le manager de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, « veut encore du temps pour se décider » sur l’opportunité de rester au club. Mais en inspirant une victoire 3-1 à Tottenham dimanche, l’attaquant uruguayen a montré pourquoi il ne pouvait pas être autorisé à partir.

À moins que United ne puisse surprendre tout le monde en signant Erling Haaland, Harry Kane ou un joueur de qualité de classe mondiale similaire cet été, ils devraient gagner du temps en persuadant Cavani de rester. Parce qu’un jour où il partageait le même terrain avec l’attaquant des Spurs Kane, Cavani se tenait tête et épaules au-dessus du capitaine anglais en termes de production d’une masterclass avant-centre.

Il en a marqué un, en a fait un autre et a exclu un but glorieux en première mi-temps à la suite de la dernière controverse VAR qui a affligé la Premier League, un incident qui a conduit à un affrontement verbal après le match entre Solskjaer et son homologue Jose Mourinho.

Mais bien que clairement enragé par la décision de l’arbitre Chris Kavanagh de refuser son but à la 34e minute à la suite d’une faute discutable de Scott McTominay sur l’attaquant des Spurs Son Heung-Min – « Nous n’avons pas été escroqués, l’arbitre l’a été », a déclaré Solskjaer – L’expérience de Cavani lui a permis d’utiliser le sentiment d’injustice comme motivation plutôt que comme distraction.

Son mouvement et sa cadence de travail, sa volonté de tirer les défenseurs hors de leur position pour créer de l’espace pour les autres et, surtout, son instinct de prédateur dans la surface de réparation, ont été des éléments clés d’une démonstration gagnante alors qu’il conduisait son équipe à son meilleur. Performance de 45 minutes sous la direction de Solskjaer.

Cavani a fait le premier pour Fred, qui a annulé le premier match de Son à la 40e minute, en forçant le gardien de Tottenham Hugo Lloris à pousser un effort lié au but sur le chemin du milieu de terrain, tandis que le but que sa performance méritait est venu à 79 minutes lorsque Cavani a marqué avec un superbe tête de plongée de la croix de Mason Greenwood.

Et avant que Greenwood ne frappe le troisième de United dans le temps d’arrêt pour sceller la victoire, Cavani a gardé l’avance intacte avec une tête dégagée qui a privé Moussa Sissoko d’un égaliseur et a rebondi sur le poteau de sa propre équipe. La réaction de Cavani au coup de sifflet final, quand il a frappé dans l’air et a serré les deux poings, était celle d’un homme qui sentait qu’il avait prouvé un point, mais United peut-il le garder?

Edinson Cavani a marqué son huitième but à Manchester United dans un bel affichage à Tottenham. Getty

Son avenir à Old Trafford est une situation complexe. Le transfert gratuit du Paris Saint-Germain a parfois eu du mal à être en forme depuis son arrivée en octobre dernier et il reste irrité par la suspension de trois matches et l’amende de 100000 £ infligée à l’Association anglaise de football en décembre pour ce qui a été jugé raciste sur Instagram. Publier.

Il y a eu des contributions importantes à la cause United avant dimanche – Cavani était tout aussi inspirant lors d’une victoire en novembre à Southampton – mais des difficultés à s’adapter à la vie en Angleterre en raison des restrictions strictes de COVID-19 ont ajouté aux considérations selon lesquelles il pourrait retourner dans le sud. Amérique pour les dernières années de sa carrière.

« Pour un nouveau garçon qui ne parle pas anglais et qui n’a pas sa famille ici, bien sûr (partir) est dans sa tête », a déclaré Solskjaer après le match. «S’il décide que ce n’est que la saison, alors nous serions très heureux de l’avoir eu ici.

« Nous avons eu des réunions franches et honnêtes, il n’y a pas de secret que nous voulons le garder. Il sait ce que nous voulons. Je le veux à Old Trafford alors qu’il est plein à Stretford End, marquant une tête de plongée comme aujourd’hui, il n’y a pas de meilleur sentiment, alors attendons voir.

Solskjaer a ajouté que la performance de Cavani ne ressemblait à aucun des United depuis un certain temps d’un n ° 9 prototypique et, ce faisant, a reconnu ce dont il ne pouvait pas se passer: un attaquant de vraie qualité. Greenwood, Marcus Rashford et Anthony Martial ajoutent un flair offensif et des buts à l’équipe, mais aucun ne peut être décrit comme un leader incontesté de la ligne avant, comme Cavani, Kane ou Haaland.

Pendant ce temps, quiconque sera à l’avant-garde de United la saison prochaine espère que Paul Pogba est toujours au club pour s’appuyer sur son partenariat en développement avec Bruno Fernandes. Depuis son retour d’une mise à pied de six semaines pour blessure le mois dernier, Pogba a été une force d’attaque influente, travaillant en tandem avec Fernandes, et la paire peut être un double acte dangereux, s’ils restent ensemble.

Alors que Pogba entame la dernière année de son contrat après cette saison, son avenir est incertain, mais cette victoire a au moins rapproché United de la confirmation de la qualification en Ligue des champions – ils ont neuf points d’avance sur Chelsea, cinquième – et ce sera faciliter la rétention du vainqueur de la Coupe du monde de France.

Pour les Spurs, la défaite signifie qu’ils ont six points de retard dans la course des quatre premiers et ont du mal à revenir dans la première compétition européenne: « Vous regardez vers la table et vous voyez la distance qui les sépare des quatre premiers. Vous savez que c’est difficile. , mais c’est mathématiquement possible », a admis Mourinho.

Pour atteindre la Ligue des champions, Tottenham ne peut plus se permettre de perdre plus de points après avoir pris la tête. Même s’ils résolvent un problème qui leur a coûté d’innombrables fois cette saison, il est peut-être déjà trop tard. Des questions suivront inévitablement sur ce que cela signifie pour l’avenir de Kane, ce qui rappelle encore qu’un n ° 9 accompli est inestimable.