Cavani étoiles pour l’Uruguay; Tite victime de son succès pour le Brésil

La quatrième série de journées de la controversée Copa America au Brésil est terminée. La phase de groupes – où huit des 10 équipes passent à la phase à élimination directe – est presque terminée alors que les matchs se déroulent dans des stades vides à travers le pays.

Les hôtes du Brésil ont remporté le groupe A en s’imposant 2-1 contre la Colombie dans un match entaché par la décision de l’arbitre, tandis que le Pérou s’est remis de deux buts pour faire match nul 2-2 contre l’Équateur.. L’Uruguay a travaillé à une victoire 2-0 sur la Bolivie, et le Chili a perdu 2-0 contre le Paraguay. L’Argentine, leader du Groupe B, n’a pas participé à ce tour, tout comme le Venezuela.

ESPN revient sur l’action du plus ancien tournoi international au monde.

Le Brésil se bat en tant que Tite victime de son propre succès

Cela fait maintenant cinq ans que Tite est devenu sélectionneur du Brésil. Au cours de cette période, en additionnant les éliminatoires de la Coupe du monde, Russie 2018 et deux Copa Americas, le Brésil a disputé 32 matches de compétition, avec une seule défaite.

Pendant un certain temps mercredi soir contre la Colombie, une deuxième défaite était une réelle possibilité. Récemment, le Brésil n’a guère semblé encaisser un but et il a fallu quelque chose de spécial pour percer ses défenses. Juan Cuadradola croix a été accueillie au second poteau par un mélange d’une volée et d’un plongeon d’ornement de Luis Diaz, un magnifique coup de pied à demi-vélo qui a mis la Colombie en tête pendant près de 70 minutes d’une fraîche nuit d’hiver à Rio de Janeiro.

2 Liés

Il y avait une énorme controverse sur l’égalisation du Brésil. Le ballon a frappé l’arbitre Nestor Pitana, qui semblait sur le point de souffler pour un ballon mort jusqu’à ce qu’il se rende compte que le Brésil avait toujours la possession. Puis il a laissé le jeu continuer et les remplaçants du Brésil se sont combinés, Lucas Paqueta trouver l’arrière gauche Renan Lodi, dont le centre a été guidé à travers le but par une tête de Roberto Firmino.

Pitana aurait probablement dû arrêter le jeu – il avait involontairement contribué à ce qui était certainement une attaque brésilienne prometteuse – mais les Colombiens auraient également dû se rappeler que « jouer au sifflet » est une règle d’or de la défense. Ils ont été clairement déconcertés et ont perdu leur concentration jusqu’à la fin, permettant Casemiro pour diriger un vainqueur du temps d’arrêt d’un coin.

Les deux équipes se qualifient pour les quarts de finale, alors heureusement, il y a des choses plus intéressantes à discuter que les décisions d’arbitrage.

La Colombie peut se réjouir de sa discipline défensive (jusqu’à ce moment fatidique) et d’une excellente performance du milieu de terrain titulaire Wilmar Barrios, qui a eu raison de Neymar pendant une bonne partie du match. Mais le James Rodriguez le débat ne va pas disparaître. Il reste leur meilleur joueur et, s’il est en forme, ajouterait considérablement à leur puissance offensive.

Le Brésil, quant à lui, sera ravi d’avoir été testé. Ce n’était pas facile de briser la Colombie, surtout sur le terrible terrain du stade Nilton Santos. Tite peut être particulièrement content de ses remplacements. En plus du but égalisateur, Firmino a fourni une passe sublime pour Neymar qui s’est terminée par la star du Paris Saint-Germain frappant le poteau. Avec son mouvement intelligent et ses compétences subtiles, Firmino a montré sa valeur à un public qui réclamait plus de joueurs à domicile. Il a remplacé le milieu de terrain Everton Ribeiro à la pause, qui a joué une première mi-temps presque aussi inefficace que celle de son coéquipier du club Flamengo Gabriel Barbosa lors du match précédent contre le Pérou. Les deux sont de bons joueurs et pourraient être utiles à la cause, mais cela ne leur fera aucun mal, ainsi qu’au public local, de se confronter à la réalité.

Certains médias brésiliens pourraient faire de même. Il y a eu des murmures de mécontentement au sujet de l’œuvre de Tite. La supériorité actuelle du Brésil par rapport à ses rivaux continentaux est considérée comme une évidence, mais ce n’est pas ce qu’elle ressemblait il y a cinq ans, et cela ferait du bien à tout le monde de s’en souvenir.

Tite a pris le relais lorsque Dunga a été limogé ; Le Brésil venait d’être éliminé en phase de poules de la Copa America, terminant derrière le Pérou et l’Equateur. Et, après un tiers des éliminatoires de Russie 2018, ils étaient à la sixième place et risquaient de manquer la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire. Gagner – du moins contre les autres Sud-Américains – est devenu une telle habitude depuis lors que les Brésiliens risquent de le prendre pour acquis.

Tite (qui a été condamné à une amende de 5 000 $ jeudi pour sa critique de l’accueil par le Brésil de la Copa America au milieu de la pandémie de COVID-19) risque d’être victime de son propre succès, bien qu’il soit bien conscient que la véritable marque du succès et de l’échec affrontera les Européens de l’Ouest au Qatar à la fin de l’année prochaine.

Edinson Cavani a de nouveau été contraint à l’écart, mais a été la vedette du spectacle. SILVIO AVILA/AFP via Getty Images

Edinson Cavani est une force de la nature

La victoire 2-0 de l’Uruguay sur la Bolivie a été scellée par le 52e but international de Cavani, un chiffre extraordinaire de quelqu’un qui n’a jamais été le meilleur attaquant de son pays. Jusqu’en 2014, Cavani jouait au troisième violon derrière Diego Forlan et Luis Suarez. Depuis lors, Suarez est le roi de la colline.

On pourrait s’attendre à ce que cela génère des tensions, car les meilleurs attaquants doivent être égoïstes, mais année après année, cela fonctionne. Une partie du mérite revient à l’entraîneur Oscar Washington Tabarez, un enseignant qualifié qui met un point d’honneur à diffuser les valeurs humanistes dans les rangs, mais il ne pourrait pas fonctionner correctement sans le sacrifice de Cavani – un joueur décrit par Tabarez il y a une décennie comme « le gendre parfait. »

– Support de la Copa America, calendrier des rencontres

– Pourquoi la Copa est-elle de retour au Brésil ? Tout ce que tu as besoin de savoir

Contre la Bolivie, Tabarez voulait jeter un œil au meneur de jeu Giorgian De Arrascaeta dans son rôle préféré, en tant que n°10 à l’ancienne derrière l’attaquant central. Pour s’adapter au changement, Cavani a dû passer une partie de son temps à gauche, comme il le faisait à l’époque de Forlan et Suarez.

En seconde période, De Arrascaeta a été remplacé par Facundo Torres, qui est allé sur le flanc gauche pour fournir le centre bas qui a permis à Cavani de tuer le match. Mais l’attaquant de Manchester United n’avait toujours pas fini. Dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps, il s’est réprimandé pour avoir mal synchronisé une tête depuis un corner, a travaillé dans sa propre surface de réparation pour gagner le ballon et a été impliqué dans la préparation d’un mouvement qui s’est terminé par Maxi Gomez tirant large devant objectif ouvert.

Gomez aura pour tâche de remplacer Cavani après la prochaine Coupe du monde. Il a de grosses bottes dans lesquelles marcher.

Qui rentre tôt à la maison ?

L’une des règles les plus élémentaires des tournois est qu’ils ne peuvent pas être gagnés en phase de groupes. Mais ils peuvent être perdus, même en Copa America, où seules deux des 10 équipes ont fait leurs adieux à la compétition avant le début des matchs à élimination directe.

Dans un groupe, cette position malheureuse a déjà été décidée. La Bolivie n’a aucun espoir de progresser après trois défaites et son match contre l’Argentine lundi n’est rien de plus qu’une préparation à la reprise des qualifications pour la Coupe du monde en septembre.

Dans l’autre groupe, le Brésil est à 100% et la Colombie est au-dessus de la ligne, laissant une bataille de dernier jour entre l’Équateur et le Venezuela, avec le Pérou également impliqué. L’Équateur et le Venezuela ont tous deux deux points. L’Équateur a la meilleure différence de buts mais affronte le Brésil ; Le Venezuela, quant à lui, affronte le Pérou et pourrait enfin être en mesure de proposer quelque chose de plus proche d’une équipe à part entière après en avoir tant sorti avec COVID-19. Une victoire du Venezuela les dépasserait par rapport au Pérou, mais les Péruviens ne seraient en danger d’élimination précoce que dans le cas improbable où l’Équateur remporterait une victoire choc contre le Brésil.

Le fait que le Pérou soit dans un tel confort relatif est en grande partie dû au merveilleux travail de l’entraîneur Ricardo Gareca, qui continue de bien se porter avec les ressources limitées à sa disposition. Le football péruvien n’aide pas – le seul nouveau joueur à avoir eu un impact depuis la Coupe du monde il y a trois ans est Gianluca Lapadula, un Italien de 31 ans.

Le Venezuela, lui aussi, a dépassé les bornes. Déjà sans l’avant-centre clé Salomon Rondon, une épidémie de COVID-19 a également privé l’équipe de tous ses ailiers rapides pour les trois premiers matchs. Ils ne pouvaient guère faire plus que défendre dignement, et ils l’ont assez bien fait pour réclamer deux matchs nuls.

L’Équateur aurait dû les battre ainsi que le Pérou. L’Équateur est une histoire de sous-performances, d’occasions manquées et de manques de concentration coûteux. L’entraîneur Gustavo Alfaro a persévéré de manière mystifiante avec un défenseur central adolescent, Pedro Hincapie, dont la promesse ne le rend pas encore prêt pour ce niveau ; Xavier Arréaga, probablement son meilleur défenseur, a passé le tournoi sur le banc. Il sera intéressant de voir s’il viendra pour le match contre le Brésil, mais il sera peut-être trop tard pour sauver le Venezuela d’une sortie prématurée.