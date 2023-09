Cavani et Suarez exclus de l’équipe de qualification pour la Coupe du monde en Uruguay

Le nouvel entraîneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, a exclu lundi les attaquants vétérans Edinson Cavani et Luis Suárez de son équipe pour les deux premiers tours des qualifications pour la Coupe du monde sud-américaine.

Bielsa a pris le poste en Uruguay en mai dans le but de rajeunir l’équipe, et le gardien de 30 ans Sergio Rochet est le joueur le plus âgé choisi pour les matchs contre le Chili à Montevideo vendredi et en Équateur le 12 septembre.

Cavani et Suárez ont tous deux 36 ans et jouent désormais pour des clubs sud-américains. Cavani joue à Boca Juniors en Argentine et Suárez joue pour Gremio au Brésil.

Darwin Núñez de Liverpool devrait diriger l’attaque uruguayenne.

Bielsa comprenait également deux attaquants évoluant en MLS : Facundo Torres d’Orlando City et Cristian Olivera de LAFC.

Effectif complet de l’Uruguay:

Gardiens de but: Sergio Rochet (Internacional), Franco Israel (Sporting Lisbonne) et Santiago Mele (Junior Barranquilla)

Défenseurs: Santiago Bueno (Gérone), Bruno Méndez (Corinthiens), Sebastian Cácares (Amérique du Mexique), Puma Rodríguez (Vasco da Gama), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Sassuolo) et Lucas Olaza (Krasnodar).

Milieu de terrain: Federico Valverde (Real Madrid), Nahitan Nández (Cagliari), Felipe Carballo (Gremio), Emiliano Martínez (Midtjylland), Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain) et Nicolás de la Cruz (River Plate).

Attaquants: Agustín Canobbio (Athletico Paranaense), Maximiliano Araújo (Toluca), Facundo Torres (Orlando City), Brian Rodríguez (Amérique du Mexique), Facundo Pellistri (Manchester United), Cristian Olivera (LAFC), Maxi Gómez (Cadix) et Darwin Nuñez (Liverpool).