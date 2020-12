Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que l’attaquant de Manchester United Edinson Cavani n’avait « aucune intention malveillante » lorsqu’il a publié un message sur les réseaux sociaux contenant un mot espagnol qui peut être interprété comme offensant en anglais après la victoire de dimanche en Premier League à Southampton.

Le message fait l’objet d’une enquête de la part de l’Association anglaise de football pour déterminer s’il a enfreint les directives sur le langage et le comportement racistes.

Cavani, qui doit affronter mercredi l’ancien club du Paris Saint-Germain à Old Trafford en Ligue des champions, a depuis supprimé la publication Instagram et présenté des excuses.

Bien qu’elle soit largement utilisée comme terme d’affection en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, la phrase est considérée en Angleterre comme ayant des connotations raciales, ce qui incite la FA à enquêter sur le poste de Cavani. S’il s’avère qu’il a enfreint les règlements de la FA, Cavani risque une suspension minimale de trois matchs nationaux.

S’exprimant pour la première fois depuis la publication sur les réseaux sociaux, le manager Solskjaer a déclaré que le club soutiendrait le joueur et coopérerait avec l’enquête de la FA.

« Edinson est vraiment désolé pour l’erreur qu’il a commise », a déclaré Solskjaer. « Il n’y avait aucune intention malveillante du tout, juste un salut affectueux à un de ses amis, mais nous lui avons expliqué que la FA lui avait demandé de l’expliquer. Il coopérera avec eux et nous le soutiendrons.

« C’est une situation malheureuse. Il vient juste d’Uruguay dans ce pays et [the word] a une affection différente de la nôtre, mais nous allons le soutenir et nous soutenons la FA car il est important que la FA lui ait demandé d’expliquer. Nous voulons être dans la lutte contre la discrimination avec tout le monde.

« J’ai vu Gary [Neville] a dit que tous les joueurs venant de cultures différentes devraient être éduqués et Edinson a appris à la dure. «

Solskjaer a cependant admis que la controverse pourrait affecter la concentration de Cavani dans le match du PSG.

« Edinson est prêt à jouer », a déclaré Solskjaer. « Nous travaillerons sur son état d’esprit aujourd’hui et demain pour être prêts pour le jeu. Il a appris une leçon, cela pourrait l’affecter, mais il devra la mettre de côté quand le jeu commencera. Les meilleurs joueurs se débarrasseront de leurs pensées. pour un moment.

« C’est spécial pour lui de jouer contre le PSG, son ancien club où il est le meilleur buteur, donc ça va l’affecter mentalement, mais en le connaissant, cela lui donnera de l’énergie. »

Pendant ce temps, Solskjaer a confirmé que le gardien de but David de Gea était apte et disponible pour jouer contre le PSG après avoir été remplacé par une blessure au genou lors du match de dimanche à Southampton.

« David s’est bien entraîné aujourd’hui, il est donc disponible pour la sélection », a déclaré Solskjaer. « Quand les soirées de la Ligue des champions arrivent et que les projecteurs sont allumés, même si les fans ne sont pas là, les joueurs veulent tous être là. Le groupe d’entraînement aujourd’hui était énorme et tout le monde a levé la main et est disponible pour la sélection. »