Cavani 9/10, Telles 3/10 alors que Man United perd le match retour mais avance toujours en finale de la Ligue Europa

Manchester United a réservé une dernière place en Ligue Europa pour la deuxième fois en cinq ans malgré une défaite 3-2 contre la Roma au Stadio Olimpico.

Les hôtes ont commencé brillamment et auraient dû prendre les devants alors que Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini et Henrikh Mkhitaryan ont tous gaspillé des occasions, seulement pour Edinson Cavani de faire exploser United à la fin de la première mi-temps.

La Roma a rebondi grâce à des buts rapides d’Edin Dzeko et de Bryan Cristante avant que Cavani n’égalise les scores avec son deuxième de la soirée

Et alors qu’il était encore temps pour Nicola Zalewski d’arracher un vainqueur improbable à la 82e minute, United s’est confortablement tenu pour progresser 8-5 au total.

Positifs

Quand ils étaient aux commandes, United était brillant. Cavani et David De Gea ont tous deux réalisé des performances exceptionnelles, tandis que United a maintenant une réelle chance de terminer la campagne avec de l’argenterie.

Négatifs

Comment United a-t-il perdu celui-ci? Si Mancini, Pellegrini et Mkhitaryan avaient remporté l’or alors qu’ils auraient vraiment dû, cela aurait pu être une affaire beaucoup plus serrée et De Gea a dû sauver son équipe à plusieurs reprises alors que les Red Devils menaçaient de capituler après la pause.

Note du manager sur 10

6 – Le Norvégien a nommé une solide formation malgré l’avantage 6-2 de son équipe et cela s’est avéré être la bonne décision car les visiteurs ont fait preuve de résilience pour résister à une tempête avant de prendre le contrôle. Un coup contre lui était que ses présentations de Brandon Williams et Alex Telles ont provoqué des ennuis.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK David De Gea, 9 ans – Exceptionnel. Épargné ses côtés rougit avec une superbe et instinctive arrêt en moins de trois minutes pour garder les côtés de niveau et il a produit une abondance d’arrêts étonnants pour contrecarrer Pellegrini, Mkhitaryan et Pedro en particulier.

DF Aaron Wan-Bissaka, 6 ans – L’arrière latéral énergique a vu jaune avec seulement 18 minutes au compteur après un défi qui a fait tomber Bruno Peres sur lui comme un gymnaste olympique. Lança une croix dangereuse sur le visage du but alors que United cherchait la victime.

DF Eric Bailly, 5 ans – A présenté aux hôtes leur première opportunité du match lorsqu’il a été pénalisé pour un affrontement avec Mkhitaryan, ce qui a presque conduit au premier but. Semblait nerveux alors que la Roma apportait le combat en seconde période. Un à oublier pour l’Ivoirien.

DF Harry Maguire, 7 ans – Le skipper de United n’était pas satisfait des officiels qui n’ont pas réussi à tirer Mancini pour le handball, mais il a mis son corps en jeu alors que United mettait le ballon en sécurité. Plus tard produit une série d’en-têtes imposants.

DF Luke Shaw, 6 ans – Pris au début en train de faire la sieste par la course d’assaut de son homologue Rick Karsdorp. Il a semblé apprendre sa leçon rapidement, cependant, et il s’accrochait à Pedro pour sa chère vie peu de temps après, mais au détriment d’un coup franc à la mi-course. Bien lié avec Bruno Fernandes dans la préparation du match d’ouverture de Cavani.

MF Fred, 7 ans – A choisi Cavani avec une balle nette sur le dessus alors que United se rapprochait pour la première fois et le Brésilien a ensuite produit une brillante passe filetée pour retrouver le même homme qui a bel et bien mis le jeu au lit. Cela dit, il était coupable d’avoir payé trop cher alors que la Roma ripostait pour aller 2-1.

MF Paul Pogba, 7 ans – Haussé le ballon trop facilement par Pedro et la star française a eu la chance de voir l’ancien homme de Barcelone et de Chelsea tirer confortablement au-dessus du bar. Rien de glamour à cette occasion de la part du milieu de terrain soyeux, mais ce n’était pas son travail ce soir.

Edinson Cavani a marqué un doublé pour porter son total de saison pour United à 14 buts impressionnants. Photo de Giuseppe Maffia / NurPhoto via Getty Images

MF Mason Greenwood, 6 ans – L’ailier gênant a été en forme ces derniers temps, mais il n’a jamais vraiment joué au Stadio Olimpico. Gâché une chance glorieuse de calmer les nerfs de son équipe lorsqu’il a tiré large après un excellent jeu de Fernandes.

MF Bruno Fernandes, 8 ans – Un démarrage lent, mais une fois qu’il a commencé à entrer dans son rythme, United a simultanément commencé à prendre le contrôle total. Presque fait ce qu’il fait si souvent, mais cette fois, son effort de curling magnifiquement frappé a presque échappé au coin supérieur. Il a obtenu une passe décisive avec un ballon fabuleux pour trouver Cavani pour le deuxième de United.

MF Donny van de Beek, 6 ans – Un début bienvenu pour le Néerlandais qui a bien pressé au milieu de terrain. Il semblait apprécier chaque minute et a produit une excellente course et un excellent recul alors que Fernandes s’approchait. Après un bon départ, c’était un peu bâclé après la pause.

FW Edinson Cavani, 9 ans – Sept sur sept maintenant pour l’Uruguayen, qui a coupé la barre avec un effort délicat avant qu’un changement d’approche ne voit son effort tonitruant battu par Mirante. Je ne me suis pas trompé à la troisième fois en demandant alors qu’il fracassait le ballon au-delà du gardien impuissant de la Roma avant de rentrer chez lui quand United en avait vraiment besoin.

Substituts

DF Brandon Williams, 5 ans – A remplacé Aaron Wan-Bissaka à la pause. A fait une chute quand il a foulé une balle croisée de Maguire qui l’a laissé au visage rouge, mais sinon, aucun mal n’a été fait. J’ai vu le jaune tard pour un défi assez innocent

DF Alex Telles, 3 ans – Remplacé Luke Shaw à l’intervalle et produit un affichage confiant. Après un début confiant, il s’est rendu coupable de quelques erreurs fatales alors que Roma menaçait d’assommer les hommes en blanc.

MF Nemanja Matic, 6 ans – Entré pour Pogba alors que United cherchait à resserrer les choses au milieu et à voir le concours, ce qu’ils ont fait.

MF Juan Mata, N / R – J’ai fait une apparition en camée mais ce n’était guère plus que cela.

FW Marcus Rashford, N / R – Pendant les 18 dernières minutes, Solskjaer a choisi de sauver Cavani pour un autre jour mais n’a pas vraiment senti un but.