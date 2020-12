CLEVELAND: L’attaquant des Cavaliers Kevin Love manquera le match d’ouverture de la saison mercredi soir contre Charlotte en raison d’un mollet droit tendu.

L’équipe a officiellement exclu Love mardi, quelques heures après que l’entraîneur des Cavs, JB Bickerstaff, ait déclaré qu’il se préparait à ne pas avoir le quintuple All-Star dans l’alignement.

Love s’est blessé lors du premier match de pré-saison contre l’Indiana plus tôt ce mois-ci. Il a raté les trois prochains matchs de Cleveland et n’a pas été autorisé à s’entraîner.

Larry Nance Jr. commencera probablement à la place de Love, qui a déclaré qu’il se sentait physiquement reposé alors qu’il entamait sa 13e saison.

Il est préférable de déplacer Larry à cet endroit et d’augmenter ses minutes et sa charge de travail, a déclaré Bickerstaff la semaine dernière. Évidemment, si Kevin est absent, nous devrons jouer une petite balle. Mais je pense que pour commencer les matchs et la majorité des minutes, je pense que c’est une bonne chose de simplement déplacer Larry parce qu’il a des compétences similaires, sa capacité à passer le ballon et toutes ces choses.

Love, 32 ans, a sept points de moins que 13 000 dans sa carrière. Il deviendra bientôt le neuvième joueur de l’histoire de la ligue à avoir 13000 points, 7000 rebonds et 1000 3 points, rejoignant une liste qui comprend Kobe Bryant et LeBron James.

Les Cavs, qui sont allés 5-6 sous Bickerstaff avant que leur 2019-2020 ne soit interrompu et finalement terminé par le COVID-19[feminine pandémie, sera également sans swingman de deuxième année Kevin Porter Jr.

Il n’a pas rejoint l’équipe depuis qu’il a eu des problèmes hors du terrain. Porter Jr. avait une charge d’armes qui a été abandonnée récemment.

