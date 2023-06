(CAVA) commence à négocier à la Bourse de New York

Actions de la chaîne de restaurants méditerranéens Cava a plus que doublé lors de ses débuts sur le marché jeudi matin.

L’action a ouvert à 42 $ par action, bien au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 22 $ par action. La fourchette de prix attendue de la société était de 19 $ à 20 $ par action. La société a vendu 14,4 millions d’actions, levant près de 318 millions de dollars et valorisant la chaîne de restaurants à environ 2,45 milliards de dollars.

L’action se négocie à la Bourse de New York sous le symbole « CAVA ».

Bien qu’il ait été fondé en 2006, Cava a ouvert son premier restaurant rapide et décontracté en 2011, modélisant ses plats méditerranéens à construire soi-même d’après la formule rendue populaire par Chipotle Mexican Grill. La chaîne a construit une clientèle en présentant à certains consommateurs des ingrédients comme l’harissa et le tahini et en se positionnant comme une option saine et pratique. L’entreprise vend également ses trempettes, tartinades et vinaigrettes dans les épiceries.

Cava a acquis Zoes Kitchen en 2018, privatisant la chaîne méditerranéenne rivale pour 300 millions de dollars. Il a passé les cinq dernières années à convertir les emplacements Zoes Kitchen en restaurants Cava, contribuant à son empreinte de 263 emplacements au 16 avril.

L’an dernier, les ventes nettes de Cava ont grimpé à 564,1 millions de dollars, soit 12,8 % de plus que l’année précédente.

« Vous voyez le point d’inflexion de l’entreprise, et toute cette structure solide dans laquelle nous avons investi, la croissance des restaurants, commence à s’installer et à apporter des vents favorables à l’entreprise », a déclaré le PDG Brett Schulman sur « Squawk on the Rue. »

Mais ses pertes se sont également creusées, passant de 37,4 millions de dollars en 2021 à 59 millions de dollars en 2022. Pourtant, les experts du secteur affirment que la chaîne a montré une voie claire vers la rentabilité, ce qui la rend plus attrayante pour les investisseurs à la recherche d’actions de croissance. Au premier trimestre, il a déclaré une perte nette de 2,1 millions de dollars, plus étroite que sa perte nette de 20 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente.

La société de restauration prévoit d’utiliser le produit de son introduction en bourse pour l’ouverture de nouveaux emplacements et à des fins générales d’entreprise.

Le cava s’ajoute au nombre croissant de chaînes de restauration rapide cotées en bourse. Le leader du secteur, Chipotle, a fait ses débuts sur le marché public en 2006 et a vu sa valeur marchande atteindre 56,9 milliards de dollars.

Plus récemment, la chaîne de salades Sweetgreen est devenue publique en novembre 2021. Elle a désormais une valeur marchande de 1,2 milliard de dollars. Les investisseurs ont sonné le stock pour le manque de profit de la société, bien que les actions aient grimpé de plus de 25% cette année.

Les débuts de Cava pourraient inspirer d’autres chaînes de restaurants à suivre son exemple, aidant à briser la sécheresse du marché des introductions en bourse. Le steakhouse brésilien Fogo De Chao et la chaîne de barbecue coréenne Gen Restaurant Group ont tous deux déposé des documents réglementaires de manière confidentielle, tandis que Panera Bread et Marques de graisse Twin Peaks a partagé l’intention d’émettre une offre publique initiale dans un proche avenir.

