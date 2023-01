Caution fixée à 75 000 $ pour un homme d’Elgin qui a mené la police en chasse à St. Charles – Shaw Local

La caution a été fixée à 75 0000 $ pour un homme d’Elgin qui a mené la police dans une poursuite à St. Charles vendredi matin avant de heurter deux véhicules près des routes Randall et Crane, causant des dommages à une voiture de police et envoyant les écoles locales en « lock-out ».

Quinelle M. Franklin, 32 ans, d’Elgin, est détenue à la prison du comté de Kane et sa prochaine date d’audience est fixée au 1er février. Il devrait déposer 10 % de ce montant pour demander une caution.

Il a été inculpé d’accusations criminelles de fuite aggravée et d’évasion avec excès de vitesse, désobéissance à un signal de contrôle de la circulation, défaut de signalisation lors d’un virage, défaut de signalisation lors d’un changement de voie et utilisation inappropriée de la voie.

Les accusations de fuite et d’évasion allèguent que Franklin a désobéi à deux dispositifs de contrôle de la circulation ou plus et a causé plus de 300 $ de dommages matériels. Il aurait également conduit à plus de 21 mph au-dessus de la limite de vitesse affichée.

De plus, Franklin est accusé d’avoir conduit à 35 mph ou plus au-dessus de la limite de vitesse.

Suite à une poursuite policière, il a pris la fuite à pied. Vers 9 h 55, le service de police de St. Charles a reçu des informations sur un sujet correspondant à la description de Franklin enfermé dans les toilettes d’une station-service Shell au bloc 300 de la rue West Main à St. Charles.

La police de St. Charles a répondu avec une unité K-9 et a arrêté Franklin. La poursuite a commencé après qu’un lieutenant du shérif du comté de Kane dans une voiture de police banalisée avec des feux de police et une sirène de police ait tenté d’arrêter Franklin, qui conduisait une Silver Ford Escape, vers 6 h 30 près des routes Randall et Crane.

Cependant, Franklin ne s’est pas arrêté et a continué vers le sud sur Randall Road, tournant vers l’est sur Dean Street, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Kane.

Il a continué vers l’est sur Dean Street, a apparemment perdu le contrôle et a heurté deux véhicules inoccupés (un Nissan Rogue et une Chevrolet Aveo) garés du côté est de North 9th Street, selon le communiqué. On ne sait pas si la drogue ou l’alcool ont joué un rôle dans l’accident.

La Chevy Aveo, après avoir été heurtée par la Ford Escape du suspect, s’est retrouvée dans la voie de circulation nord. La voiture de patrouille du lieutenant a heurté ce véhicule dans la voie de circulation en direction nord, causant d’importants dommages au véhicule de patrouille, indique le communiqué.

Aucun blessé n’a été signalé. Franklin s’est enfui à pied et la police a établi un périmètre avec des K-9 et une équipe de drones pour tenter d’identifier le suspect, selon le communiqué.

Les six bâtiments du district scolaire de St. Charles qui ont été mis en lock-out comprenaient: Richmond Intermediate, Davis Primary, Wild Rose Elementary, Thompson Middle School, Haines Center et le bâtiment administratif. Les bâtiments étaient revenus à la normale plus tard dans la matinée, selon le porte-parole du district, Scott Harvey.

“Un verrouillage signifie qu’il y a un problème à proximité, mais pas de danger imminent à l’intérieur de nos bâtiments de district”, a déclaré Harvey dans un e-mail. « Cependant, les portes sont en outre sécurisées pour empêcher l’entrée extérieure. Les élèves sont amenés à l’intérieur de toutes les activités de plein air et les élèves arrivant à l’école sont autorisés à entrer dans le bâtiment. Aucun visiteur n’est autorisé à entrer dans le bâtiment pendant cette période.

Dans un e-mail aux parents, le surintendant de l’école St. Charles, Paul Gordon, a déclaré que le district avait décidé de verrouiller les six bâtiments “par prudence”. Il a également expliqué les procédures du district pour informer les parents de telles situations.

“Dans ces situations, nous reconnaissons que la quantité d’informations que nous pouvons partager, à qui elles sont envoyées et le moment du message peuvent causer de la frustration et de la confusion, et éventuellement conduire à des malentendus”, a déclaré Gordon dans l’e-mail. Notre objectif est de fournir des informations précises dans les meilleurs délais. »

Les adjoints du shérif du comté de Kane ont été assistés par les détectives du shérif du comté de Kane, l’équipe de drones du comté de Kane, l’équipe K-9 du comté de Kane et les services de police de Saint Charles et de Genève.