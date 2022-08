Caution fixée à 5 millions de dollars pour le suspect du quadruple meurtre du Nebraska

Un juge a fixé lundi une caution de 5 millions de dollars pour un homme soupçonné d’avoir tué quatre personnes et d’avoir tenté d’incendier leurs maisons dans la petite ville de Laurel, dans le nord-est du Nebraska, la semaine dernière.

Les archives judiciaires montrent que le juge du comté de Cedar, Douglas Luebe, a fixé une caution à 10% de 5 millions de dollars pour Jason Jones, 42 ans, ce qui signifie qu’il devrait verser 500 000 dollars pour être libéré de prison en attendant son procès.

“Le défendeur est considéré comme un danger extrême pour la sécurité publique”, a écrit le juge dans son ordonnance de cautionnement.

Ni le colonel de la patrouille de l’État du Nebraska, John Bolduc, ni une porte-parole de CHI Health St. Elizabeth à Lincoln, où Jones est soigné pour des brûlures graves, ne donneraient lundi l’état de santé actuel de Jones.

Jones est accusé de 10 crimes, dont quatre chefs de meurtre au premier degré, deux chefs d’incendie criminel et quatre chefs d’armes. Les enquêteurs ont déclaré que Jones avait tiré et tué sa voisine de l’autre côté de la rue, Michele Ebeling, 53 ans, tôt jeudi matin avant de mettre le feu à sa maison, puis s’était rendu à trois pâtés de maisons vers le sud, avait fait irruption dans une autre maison et avait tué trois personnes là-bas: 86- Gene Twiford, un an; sa femme, Janet Twiford, 85 ans; et leur fille de 55 ans, Dana Twiford.

Jones a également incendié la maison de Twiford, a indiqué la police.

Au cours de l’enquête sur les meurtres, la patrouille d’État du Nebraska a déclaré avoir trouvé un sac à dos et des reçus appartenant à Jones montrant l’achat d’un bidon d’essence et d’autres articles. Un pistolet enregistré au nom de Jones a également été retrouvé au domicile des Twiford, a indiqué la patrouille.

Les autorités n’ont pas commenté un motif possible pour les meurtres, mais les documents d’accusation allèguent que Jones a tué les Twiford alors qu’il tentait de commettre un cambriolage.

Laurel est une petite ville d’environ 1 000 habitants située à environ 160 kilomètres au nord-ouest d’Omaha.

Margery A. Beck, The Associated Press