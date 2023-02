Caution de 500 000 $ fixée pour un homme accusé d’avoir étranglé une femme à Joliet: flics – Shaw Local

Une caution de 500 000 $ a été fixée pour un homme qui a été emprisonné après avoir été accusé d’avoir étranglé une femme de 69 ans à Joliet, a annoncé la police.

Vers 3 heures du matin samedi, des agents ont répondu à un appartement du bloc 100 de Twin Oaks Drive pour des troubles domestiques, le sergent de police de Joliet. Dwayne English a dit

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont déterminé que James Rowland, 22 ans, de Braidwood s’était mis en colère contre une femme de 69 ans, s’était jeté sur elle et l’avait étranglée jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus respirer, a déclaré English.

Rowland a ensuite fui la région dans un véhicule, a-t-il déclaré.

Une ambulance est arrivée sur les lieux mais la femme de 69 ans a refusé d’être transportée à l’hôpital, a précisé English.

Par la suite, les policiers ont été informés que les policiers de Channahon avaient arrêté Rowland et l’avaient incarcéré dans la prison du comté de Will à la suite d’un accident de la circulation survenu sur l’Interstate 55, a déclaré English.

La police de Channahon et Braidwood s’est impliquée dans la poursuite de Rowland à la suite de l’incident présumé de la batterie domestique, selon le chef adjoint de la police de Channahon, Adam Bogart.

La police de Braidwood a localisé le véhicule de Rowland dans leur ville et a tenté un contrôle routier, mais Rowland s’est finalement enfui sur la I-55, a déclaré Bogart.

La police de Channahon a ensuite utilisé des bâtons d’arrêt dans sa poursuite, ce qui a entraîné la désintégration des pneus du véhicule de Rowland jusqu’à ce qu’il ne conduise que sur ses jantes, a déclaré Bogart.

Au cours de la poursuite, Rowland a perdu le contrôle du véhicule sur l’Interstate 80 et la police de Channahon l’a arrêté, a déclaré Bogart.

Rowland a été évalué pour des blessures médicales et il a ensuite refusé un traitement d’urgence, a-t-il déclaré. Aucun blessé n’a été signalé, a-t-il précisé.

Rowland avait été arrêté pour cause probable de coups et blessures domestiques aggravés et de fuite aggravée.

La caution de Rowland a été fixée à 500 000 $.

Le 25 avril 2022, Rowland a plaidé coupable de coups et blessures domestiques aggravés et de coups et blessures aggravés, selon les archives judiciaires. Il a été condamné à deux ans de probation et crédité de 111 jours purgés pendant son incarcération.

Le 10 août 2022, les procureurs du comté de Will ont demandé la révocation de la probation de Rowland. Il a une audience sur le statut de cette pétition prévue pour le 5 avril.