Causes naturelles – Hollywood Life

Tina Turner est décédée le 24 mai 2023, à l’âge de 83 ans. Une représentante de la « Queen of Rock ‘N Roll » a déclaré qu’elle était décédée paisiblement après une longue maladie dans sa maison de Küsnacht près de Zurich, en Suisse. De plus amples informations sur le décès de Turner sont parvenues le 25 mai, lorsque son représentant a confirmé Courrier quotidien qu’elle est morte de « causes naturelles ».

Dans ses dernières années, Tina Turner a lutté contre des problèmes de santé. Selon Le New York Timeselle a eu un accident vasculaire cérébral et était connue pour être aux prises avec une maladie rénale et d’autres maladies.

Tina – née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 – a commencé sa carrière à la fin des années 1950 lorsqu’elle a commencé à chanter avec Ike Turner et sa bande Les rois du rythme. Le charisme pur et indéniable de Tina allait bientôt faire d’elle la vedette du spectacle, et l’ensemble allait bientôt être rebaptisé le Revue Ike et Tina Turnerqui comprenait les Kings of Rhythm et un groupe de filles, Les Ikettes. Anna Mae serait bientôt rebaptisée Tina, et elle scellerait le nom avec le duo de 1960, « A Fool In Love ». Ike et Tina continueraient d’enregistrer et de sortir des chansons, y compris une reprise de Credence Clearwater Revival » Fière Marie « .

En 1976, la Revue s’est séparée lorsque Tina a quitté Ike (pas avant qu’ils aient un fils ensemble. Elle adopterait également deux de ses autres enfants.) Sa relation, détaillée dans des mémoires et des biographies, était en proie à la violence domestique. Après s’être séparée d’Ike, elle a commencé à travailler sur sa carrière solo. Elle a connu un regain de carrière dans les années 1980 avec la sortie de son cinquième album solo, Danseur privé. Son deuxième single, « What’s Love Got TO Do With It », a passé trois semaines au n ° 1 aux États-Unis. Il a remporté le Grammy du disque et de la chanson de l’année et le prix de la meilleure voix pop féminine. Danseur privé passé 11 semaines au n ° 3, derrière Princec’est Pluie mauve et Bruce Springsteenc’est Né aux Etats-Unis

Des hommages ont rapidement suivi la mort de Tina. « Je suis tellement, tellement triste d’apprendre le décès de TinaTurner, la légende emblématique qui a ouvert la voie à tant de femmes dans la musique rock, en noir et blanc », a écrit Gloria Gaynor. « Elle a fait avec beaucoup de dignité et de succès ce que très peu auraient même osé faire à son époque et dans ce genre de musique. » « Le ciel a gagné un ange », a ajouté Ciara. « Repose en paix à l’un de mes artistes préférés de tous les temps », a écrit Magique Johnson.

« Tina Turner était une icône, une icône de la musique qui a connu de nombreuses étapes, de nombreux moments incroyables dans sa carrière », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, après la mort de Turner, par CNN. « Très triste d’apprendre la nouvelle. J’étais un grand fan de Tina Turner. Comme vous pouvez le voir d’après ma réaction, c’est la première fois que j’en entends parler. Et c’est une perte massive, une perte massive pour les communautés qui l’aimaient, certainement pour l’industrie de la musique.

