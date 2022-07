Causes des sueurs nocturnes : les experts expliquent pourquoi vous transpirez pendant votre sommeil

Sinon, la transpiration pendant le sommeil peut n’être qu’une partie de la façon dont votre corps régule sa température la nuit, a déclaré le Dr Rowland. Notre rythme circadien habituel comprend une petite baisse constante de la température corporelle centrale tout au long de la nuit, et la transpiration est une “réponse physiologique normale” qui peut vous aider à atteindre ou à maintenir cette température plus basse, a-t-elle ajouté. Et “certaines personnes transpirent plus que d’autres”.

Normales ou non, les sueurs nocturnes peuvent être inconfortables et perturber le sommeil. En plus de réduire la température de votre chambre et d’ajuster vos vêtements de nuit et votre literie, le Dr Matsumura a recommandé d’éviter de faire de l’exercice, de boire de l’alcool ou des boissons chaudes et de manger un repas copieux trop près de l’heure du coucher, ce qui, selon elle, peut provoquer la transpiration pendant la nuit.

Si vous dormez normalement avec un partenaire, vous pouvez également essayer de dormir séparément pendant quelques nuits pour voir si cela aide, a déclaré le Dr Rowland. “Parfois, cette autre personne est comme avoir une fournaise de 180 ou 200 livres à 98 degrés à côté de vous et peut également affecter votre régulation de la température pendant la nuit.”

Très souvent, faire face aux sueurs nocturnes signifie effectuer une série d’expériences individuelles à la recherche d’une sieste plus confortable. “Il n’y a rien de magique”, a déclaré le Dr Rowland. “Des choses différentes fonctionnent pour différentes personnes.”

Alice Callahan est une journaliste scientifique et de santé basée dans l’Oregon et une collaboratrice fréquente du New York Times.