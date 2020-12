Le coccyx ou le coccyx est le dernier os au bas de la colonne vertébrale ou de la colonne vertébrale, qui est présent au-dessus de la fente des fesses. Toute douleur ressentie dans la région de l’os du coccyx est appelée coccydynie. Le coccyx supporte le poids de votre corps lorsque vous vous asseyez et, par conséquent, il est sujet à la douleur ou à l’inflammation. C’est une condition courante et généralement autolimitante (elle s’améliore d’elle-même).

La douleur peut aller d’une douleur légère ou sourde à un coup de couteau aigu. Cela peut devenir plus grave lorsque vous passez de la position assise à la position debout. La douleur peut également être ressentie lors des selles et des relations sexuelles.

Causes de la coccydynie

La douleur peut survenir en raison de blessures externes ou internes et d’autres conditions telles que des infections ou des tumeurs. Cependant, la cause d’un tiers des cas de coccydynie reste inconnue. Certaines causes connues sont:

Une chute sur le dos peut provoquer des fractures ou une luxation de l’os

Blessures de fatigue répétitives (vélo, vélo ou aviron)

L’accouchement peut provoquer un étirement des muscles ou des ligaments autour de l’os

L’obésité, car elle met une pression supplémentaire sur l’os

Être insuffisant, car il n’y a pas assez de graisse autour de l’os alors

Assis sur une surface étroite et dure pendant une longue période

Cancer (très rare)

Traitement de la coccydynie

La plupart des cas de coccydynie se résolvent d’eux-mêmes. Cependant, quelques cas peuvent nécessiter une intervention médicale minimale ou des remèdes maison.

1. Médicinal

Un médecin pourra vous prescrire après votre consultation:

Médicaments analgésiques tels que les AINS.

Des médicaments anesthésiques bloquant les nerfs peuvent être utilisés pour engourdir le nerf coccygien.

Stéroïdes pour réduire l’inflammation qui réduit la douleur.

2. Physiothérapie

Un physiothérapeute peut recommander des exercices de relaxation du plancher pelvien et des techniques d’étirement.

3. Massage et manipulation

Le massage autour des muscles du coccyx peut aider à réduire la douleur. La manipulation de l’os peut être effectuée par le rectum pour corriger le mauvais alignement de l’os par un chiropraticien en exercice.

4. Chirurgical

La coccygectomie est la procédure où le coccyx est enlevé chirurgicalement. Cela n’est généralement pas recommandé à moins que tous les autres traitements échouent.

Remèdes maison et prévention

Prenez un bain chaud ou tiède pour détendre les muscles et soulager la douleur

Appliquez une compresse chaude ou froide (selon la réponse à la douleur) 2 à 3 fois par jour

Prenez des comprimés analgésiques en vente libre (ibuprofène et paracétamol) ou des pommades pour un soulagement temporaire.

Soyez prudent en marchant pour éviter autant que possible de tomber

Pratiquez des exercices d’étirement et de renforcement des muscles du dos

Évitez de vous asseoir ou de rouler pendant de longues heures

Asseyez-vous sur un coussin en forme de coin ou en forme de beignet (coccygien)

Évitez de regarder un mobile en marchant ou en roulant dans le même but

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Douleur au coccyx.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.