Cause possible des incendies de forêt à Maui identifiée – AP

L’agence de presse a affirmé que des fils électriques dénudés et des poteaux électriques penchés pourraient être à l’origine des incendies meurtriers.

Les incendies de forêt catastrophiques qui ont fait des centaines de morts ou de disparus au début du mois à Hawaï pourraient avoir été provoqués par une combinaison dangereuse de vents violents et de vents violents. « obsolète » infrastructures électriques, a rapporté l’Associated Press.

Des flammes ont éclaté sur l’île de Maui en « rangées longues et soignées » lorsque des fils électriques non isolés ont frappé l’herbe sèche en dessous alors qu’ils étaient abattus par de fortes rafales de vent, a rapporté samedi le média, citant sa propre analyse de vidéos et d’images des incendies. Les poteaux électriques en bois qui retenaient ces lignes étaient susceptibles d’être abattus par de tels vents car beaucoup étaient vétustes et penchés, a ajouté l’AP.

Alors même que les services publics d’autres régions sujettes aux incendies de forêt et aux ouragans s’efforcent de dissimuler ou d’enterrer leurs lignes électriques, Hawaiian Electric Co. a conservé des kilomètres de fils nus qui sont exposés aux alizés et au feuillage épais de Maui, a déclaré l’AP. Bon nombre des 60 000 poteaux électriques du service public local ont été construits pour « une norme obsolète de 1960 » et étaient maigres et vieux, selon la propre description de son réseau par le service public.

Hawaii Electric a révélé dans un dossier de 2019 qu’elle était en retard dans le remplacement de ses poteaux en bois obsolètes en raison d’autres priorités, et a mis en garde contre un « grave danger public » s’ils tombaient. L’AP a ajouté que le service public était loin de respecter une norme nationale de 2002 exigeant que les lignes électriques soient capables de résister à des vents de 105 milles par heure.

Les incendies du 8 août ont fait au moins 115 morts et 388 disparus, selon les derniers décomptes. Il s’agit des incendies de forêt les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Hawaii Electric fait déjà face à des poursuites judiciaires pour son rôle possible dans les incendies, notamment pour son prétendue incapacité à couper le transport d’électricité alors que les vents se sont levés et que les poteaux ont commencé à tomber.

« Notre objectif immédiat est de rétablir l’électricité pour nos clients, de soutenir les résidents de Maui et d’élaborer un plan de rétablissement à long terme » a déclaré le service public dans un communiqué la semaine dernière. « Compte tenu de la quantité de travail que nous avons en cours, nous ne sommes pas en mesure de commenter chacune de ces questions pour le moment. »

L’AP n’a pas détaillé le « d’autres priorités » sur lequel Hawaii Electric s’est concentré ces dernières années, mais les services publics de l’État ont augmenté leurs dépenses dans les sources d’énergie renouvelables. Les législateurs de l’État ont adopté une loi en 2015 exigeant que les services publics d’Hawaï tirent 100 % de leur électricité de sources renouvelables d’ici 2045, la première ordonnance de ce type dans le pays.

Hawaii Electric prévoyait de consacrer environ 190 millions de dollars à des mesures de protection contre les incendies de forêt, mais elle aurait déclaré que les travaux sur ces projets ne commenceraient pas tant que l’État n’aurait pas approuvé des augmentations de tarifs pour récupérer ses coûts. Plus tôt cette année, le service public a vanté ses progrès en ayant plus que triplé sa capacité d’énergie renouvelable depuis 2010.