Cause du décès de Rich Homie Quan : surdose accidentelle de drogue

Le rappeur Rich Homie Quan, qui a contribué à représenter la scène hip-hop d’Atlanta, est décédé en septembre des suites d’une combinaison mortelle de fentanyl, d’alprazolam (Xanax), de codéine et de prométhazine, a confirmé le médecin légiste du comté de Fulton, en Géorgie, au Times.

La mort du rappeur « Lifestyle » et « Type of Way » a été jugée accidentelle, a déclaré mercredi le médecin légiste. Rich Homie Quan (de son vrai nom Dequantes Devontay Lamar) est décédé le 5 septembre dans sa ville natale d’Atlanta. Il avait 33 ans.

Le bureau du médecin légiste a révélé la cause du décès du rappeur près d’un mois après l’avoir annoncé dans un communiqué du 6 septembre. libérer qu’elle avait procédé à une autopsie et que les résultats étaient en attente de « l’achèvement des études de laboratoire et de l’examen microscopique des lames de tissus ».

La petite amie de Rich Homie Quan, Amber Williams, a déclaré à la police qu’elle avait trouvé l’artiste inconscient avant sa mort à l’hôpital Grady Memorial, selon l’enregistrement d’un appel au 911 obtenu et publié par le média d’Atlanta. 11 Vivant. Dans l’enregistrement, on peut entendre Williams demander une ambulance.

« Il ne s’est jamais levé. Je ne sens pas un battement de cœur, je ne le vois pas respirer », dit-elle dans l’enregistrement. « Il avait un peu de mousse à la bouche. »

Alors que la nouvelle de la mort de Rich Homie Quan se répandait au début du mois, des artistes hip-hop, dont Playboi Carti, Boosie Badazz et le rappeur Migos Quavo, ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

« N’oublie jamais ton sourire en chemin [you] j’ai parlé et bien sûr ta musique, « Boosie a écrit sur X (anciennement Twitter).

Rich Homie Quan était également connu pour ses collaborations avec des artistes tels que Young Thug et Tyga. Yo Gotti, Fetty Wap, Lil Wayne, Meek Mill et Nicki Minaj font partie des rappeurs qui ont travaillé avec l’artiste « Flex ».

La cause du décès de Rich Homie Quan le mois dernier a été révélée : une overdose accidentelle. (Brad Barket/Invision/Associated Press)

Un jour après la mort du rappeur, son père Corey Lamar a pleuré son fils sur Instagram, écrivant qu’il souffrait d’une « douleur insupportable ».

« Seigneur, s’il te plaît, s’il te plaît, aide-moi à comprendre cela », a poursuivi l’aîné Lamar sur Instagram. « Perdre mon fils (mon premier né, mon meilleur ami. Seigneur, s’il te plaît, que cela soit un rêve… Vous tous, priez pour moi et ma famille. »

Il a ajouté : « J’ai l’impression d’être écrasé en un million de morceaux. »

La communauté d’Atlanta de Rich Homie Quan est venue par dizaines le 17 septembre pour une célébration de la vie organisée à South Fulton, Fox 5 Atlanta. signalé. Le service comprenait des témoignages émouvants des parents du rappeur, un hommage émouvant de la star du rap d’Atlanta Michael « Killer Mike » Render et des hommages des enfants de Rich Homie Quan.

Quelques jours après le service, Williams a écrit sur Instagram que la mort de son petit ami « doit être la chose la plus difficile que j’ai jamais endurée » et lui a donné l’impression « que quelqu’un m’a arraché le cœur de la poitrine ».

Williams a ajouté : « Je t’aime 🕊️💔😢 Personne ne peut me dire comment faire mon deuil ou faire face à ça ! Je veux juste la paix, tu disais toujours « jusqu’à ce que la mort nous sépare », mais c’était bien trop tôt !

Près d’un mois après la mort de Rich Homie Quan, un nouveau morceau, « Song Cry », est sorti lundi. Sur un rythme trap lent, il devient vulnérable alors qu’il rappe sur le fait de masquer ses émotions et de trouver un « endroit sûr » dans sa musique.

« Je deviens tellement fou dans ma tête / Je ne sais pas pourquoi, mais sur scène, je deviens timide », rappe-t-il. « Je porte ces lunettes pour qu’ils ne puissent pas voir mes yeux. »