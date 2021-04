Bien que toujours trouble, une image commence à émerger sur le lien entre deux types de vaccins COVID-19 et de rares caillots sanguins.

Le vaccin Johnson & Johnson, qui a été administré à plus de 6,8 millions d’Américains, a été associé à au moins six cas de caillots sanguins graves et très rares chez les femmes âgées de 18 à 48 ans.

«Cela n’arrive tout simplement pas à l’improviste chez les personnes en bonne santé et c’est ce qui se passe», a déclaré le Dr Hanny Al-Samkari, hématologue et chercheur clinique au Massachusetts General Hospital.

En réponse, la Food and Drug Administration a appelé mardi à une pause dans l’utilisation du vaccin J&J, en attendant plus de recherches. Un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention se réunit mercredi après-midi pour discuter du problème et faire des recommandations sur la manière de le résoudre.

Le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research à la FDA, a déclaré qu’il espère que la mise en pause des injections J&J attirera l’attention sur les caillots sanguins associés au vaccin, aidant à alerter les patients et les médecins sur les symptômes et peut-être identifier plus de cas.

« De toute évidence, les vaccins sont extrêmement sûrs. Nous parlons de six événements en 6,85 millions de doses administrées », a-t-il déclaré lors d’un webinaire mardi après-midi parrainé par l’American Medical Association.

Que dois-je faire si j’ai reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19? Vos questions, répondues

Mais les risques sont inattendus, inhabituels et pourraient être réduits avec une réponse appropriée ou en limitant les personnes qui reçoivent le vaccin, a déclaré Marks.

«Notre objectif ultime ici est de faire vacciner autant de personnes que possible avec un vaccin sûr et efficace», a-t-il déclaré, «mais nous sentons que nous devons agir».

On pense que la condition est la même que celle observée en Europe avec un vaccin similaire fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford. Ce vaccin, qui n’est pas disponible aux États-Unis, a été associé à plus de 220 cas de coagulation inhabituels au 4 avril, sur 34 millions de doses délivrées.

Les injections les plus utilisées aux États-Unis, l’une de Moderna et l’autre de Pfizer et de son partenaire BioNTech, ont été délivrées plus de 185 millions de fois et n’ont pas provoqué de caillots ou tout autre problème de santé grave, selon le suivi du gouvernement.

La plupart du temps, il est difficile de relier directement un problème de santé grave à un vaccin, mais avec les vaccins J&J et AstraZeneca-Oxford, « il y a un pistolet fumant », a déclaré le Dr Theodore Warkentin, co-auteur d’un article du 9 avril. décrivant des conditions de coagulation sanguine inhabituelles chez 11 patients ayant reçu le vaccin AstraZeneca-Oxford.

Quiconque développe la maladie une à trois semaines après la vaccination, qui n’a pas pris l’héparine anticoagulante, est presque certainement tombé malade du vaccin, a-t-il déclaré.

Le diagnostic peut être difficile

Warkentin et ses collègues ont nommé la thrombopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin ou VITT. On pense qu’il est similaire à un problème rare observé soit chez les patients en convalescence après une intervention chirurgicale, soit chez ceux sous héparine, a déclaré Warkentin, hématologue à l’Université McMaster en Ontario, au Canada.

Dans tous les cas, le système immunitaire crée des anticorps qui activent les plaquettes dans le sang, a-t-il déclaré. Les plaquettes, qui favorisent normalement la cicatrisation des plaies, finissent par s’agglutiner et provoquer des caillots sanguins, souvent dans le cerveau.

Cela conduit également à de faibles taux de plaquettes circulant dans la circulation sanguine, ce qui est appelé thrombocytopénie.

Le diagnostic de VITT peut être difficile car les tests typiques de caillots sanguins peuvent être négatifs et les médecins devront rechercher spécifiquement des anticorps toxiques, a déclaré Anand Padmanabhan, un expert dans une maladie similaire appelée thrombocytopénie induite par l’héparine à la clinique Mayo.

Padmanabhan a déclaré qu’il était d’accord avec la pause de la FDA, pour permettre une meilleure compréhension de la maladie et comment la détecter et la traiter.

Il n’y a aucun moyen, a déclaré Padmanabhan, de prédire qui développera des problèmes inhabituels de coagulation sanguine. « Vous ne pouvez pas profiler quelqu’un et dire » vous êtes susceptible de l’obtenir « », a-t-il déclaré.

Symptômes de caillots sanguins et quand ils sont susceptibles de se produire

La VITT semble survenir cinq à 13 jours après la vaccination avec les injections J&J ou AstraZeneca-Oxford – après que les effets secondaires normaux du vaccin se sont atténués.

Toute personne qui développe un mal de tête inhabituel ou sévère pendant cette période, une douleur abdominale sévère ou une jambe douloureuse et enflée, éventuellement accompagnée d’une éruption cutanée de minuscules taches rouge-violet, devrait consulter immédiatement un médecin, a déclaré Marks.

Les personnes suspectées de VITT ne doivent pas recevoir d’héparine anticoagulante car cela pourrait aggraver le problème, a déclaré Padmanabhan.

Les six personnes diagnostiquées avec des caillots rares après avoir reçu le vaccin J&J étaient des femmes relativement jeunes – mais cela ne signifie pas que les hommes et les personnes plus âgées ne peuvent pas développer la maladie, a averti Marks.

Au cours d’un grand essai clinique aux États-Unis, un homme a développé des symptômes similaires, a déclaré Marks.Il n’est donc pas clair si la VITT est plus susceptible de se produire chez les femmes ou si les taux plus élevés sont simplement une coïncidence.

Il est également possible que la maladie apparaisse plus souvent chez les jeunes femmes, car elles étaient plus susceptibles de recevoir les vaccins AstraZeneca-Oxford et J&J, a déclaré le Dr Jean Connors, hématologue au Brigham and Women’s Hospital de Boston.

« Il s’agit de savoir si c’est la pointe de l’iceberg », a-t-elle déclaré. « Voyons-nous juste le début des rapports de cas aux États-Unis et allons-nous en voir plus? »

Ce qui peut être fait?

Environ 1 à 2% des patients hospitalisés recevant le médicament héparine se retrouvent avecthrombocytopénie induite par l’héparine, ou HITT, qui est très similaire à VITT, a déclaré Al-Samkari,du Massachusetts General Hospital.

Il est impossible de savoir à l’avance qui est susceptible d’avoir la réaction à l’héparine, et lorsqu’elle est déclenchée par une réaction auto-immune, appelée aHIT, cela peut être particulièrement grave, a-t-il déclaré. «Des caillots peuvent se former partout», dit-il.

Connors, qui est responsable du traitement des patients HITT au Brigham depuis une décennie, a déclaré que la maladie était très risquée.

«Si vous le maltraitez, les gens meurent», a-t-elle dit, «et si vous ne le traitez pas, il y a toujours une mortalité élevée qui y est associée».

Mais il peut être traité avec succès si les médecins le recherchent.

«Si vous n’êtes pas conscient que cela peut arriver ou que vous ne le cherchez pas, cela peut ne pas être diagnostiqué», a-t-elle déclaré.

Les médicaments anticoagulants autres que l’héparine peuvent être utiles pour les patients VITT, a déclaré Warkentin.

Padmanabhan a découvert que l’immunoglobuline intraveineuse à forte dose, souvent appelée IVIG, peut aider à traiter les réactions immunitaires. Un patient qu’il a traité qui avait la version auto-immune de la maladie devait avoir les deux jambes amputées, mais Padmanabhan a pu sauver les jambes en lui donnant des IgIV.

L’IVIG recouvre les plaquettes d’anticorps normaux, a déclaré Padmanabhan, empêchant les anticorps toxiques d’endommager les plaquettes.

La FDA pourrait également limiter les vaccins J&J et AstraZeneca-Oxford à certains groupes de personnes, bien que l’on ne sache pas encore quels groupes seraient les plus appropriés, a déclaré Al-Samkari.

Tous les vaccins délivrent au système immunitaire la soi-disant protéine de pointe trouvée à la surface du virus qui cause le COVID-19. Les vaccins J&J et AstraZeneca-Oxford utilisent des virus inoffensifs pour délivrer cette protéine – ce qui suggère que le virus ou l’ADN qu’il transporte déclenche probablement la réaction immunitaire excessive, a déclaré Al-Samkari.

De nombreux pays à revenu faible et intermédiaire avaient misé leurs espoirs sur le vaccin AstraZeneca-Oxford, car il est moins cher et plus facile à stocker que les deux vaccins qui ont été utilisés sur la plupart des Américains.

On ne sait pas encore ce que signifieront les problèmes de coagulation sanguine – le cas échéant – dans ces pays. Padmanabhan, originaire d’Inde, a déclaré qu’aucun cas de VITT n’avait été identifié en Inde, bien qu’il y ait été largement utilisé. Il doute que cela soit dû à une sous-déclaration, bien que ce soit possible, ou peut-être à cause d’une différence génétique entre les personnes d’ascendance européenne et indienne.

Tous les chercheurs ont déclaré qu’ils espéraient que les événements très rares et la réaction de la FDA ne rendraient pas les gens plus nerveux à l’idée de se faire vacciner.

Marks a déclaré qu’il était optimiste que l’ouverture et l’action rapide de la FDA renforceront la confiance dans le système – et aideront les gens à réaliser que les vaccins qui n’ont pas été signalés sont vraiment sûrs.

Al-Samkari a déclaré avoir rassuré ses patients mardi en leur disant que le système fonctionnait comme prévu.

« Chaque fois qu’il y a une inquiétude concernant le vaccin, ils le mettent en attente », a déclaré Al-Samkari. « C’est approprié et nous voulons que cela se produise. »

