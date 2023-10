Causalités, enlèvements et plus de chiffres depuis l’attaque du Hamas contre Israël

Depuis l’attaque surprise contre Israël par les terroristes du Hamas samedi, des centaines de civils, dont des bébés, des personnes âgées et des soldats, ont été tués, blessés ou capturés. Israël a riposté contre le Hamas en tirant des missiles sur Gaza.

Une attaque terroriste perpétrée par le Hamas lors d’un festival de musique en Israël a coûté la vie à au moins 260 spectateurs et de nombreux autres ont été kidnappés et blessés. Les personnes enlevées – y compris des citoyens américains – sont toujours retenues en otages à Gaza.

Selon le média israélien local i24News, des soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) ont découvert une scène brutale de 40 bébés morts, certains décapités à Kfar Aza, l’une des communautés envahies par les terroristes du Hamas tôt samedi matin.

« Nous savons désormais que des citoyens américains font partie des personnes détenues par le Hamas », a déclaré le président Biden lors d’une conférence de presse mardi après-midi.

Vous trouverez ci-dessous les chiffres les plus récents liés à la guerre. Fox News Digital continuera d’informer sur les décès, les otages, le nombre de morts et bien plus encore, à mesure qu’ils seront rapportés et confirmés par les responsables.

ISRAËL EN GUERRE CONTRE LE HAMAS APRÈS DES ATTAQUES SURPRISE, ENVIRON 1 000 MORTS ISRAÉLIENS

Au moins 1 000 Israéliens sont morts Au moins 4 250 Palestiniens sont blessés Au moins 2 700 Israéliens sont blessés Au moins 830 Palestiniens ont été tués Au moins 14 Américains seraient morts Au moins 150 soldats et civils sont retenus en otages à Gaza Au moins 4 500 roquettes ont été tirées par les terroristes du Hamas Au moins 1 500 terroristes du Hamas ont été retrouvés morts Au moins 260 morts lors du festival de musique Tribe of Nova Au moins 70 terroristes ont envahi Kfar Aza Au moins 200 Israéliens retrouvés morts à Kfar Aza Au moins 40 bébés ont été assassinés par des terroristes du Hamas à Kfar Aza Au moins 30 personnes disparues ont été retrouvées et secourues dans un kibboutz La population de Gaza est de 2 000 000 000 d’habitants La population d’Israël est de 9 795 000 habitants 72 heures de silence du président Joe Biden jusqu’à son premier discours sur la guerre entre Israël et le Hamas, le mardi 10 octobre 4 jours de guerre dès le mardi 10 octobre

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS