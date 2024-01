Caucus de l’Iowa : DeSantis devance Haley alors que les deux suivent Trump dans l’Iowa

Par Mike Wendling, Bernd Debusmann Jr et Holly Honderich

BBC Nouvelles, Iowa

16 janvier 2024, 01h34 GMT Mis à jour il y a 50 minutes

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a décroché la deuxième place dans les caucus de l’Iowa, devançant l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley à la troisième place dans un scrutin républicain dominé par Donald Trump.

M. DeSantis avait fait campagne sans relâche dans l’État mais il a terminé loin derrière l’ancien président.

Avec presque tous les votes comptés, M. Trump détient 51 % des voix, M. DeSantis 21 % et Mme Haley 19 %.

L’Iowa a été le premier État où les électeurs républicains ont fait leur choix à la Maison Blanche.

Leur élection s’appelle un caucus parce que les gens doivent se présenter en personne à un endroit donné et à une certaine heure pour pouvoir voter.

Le candidat éventuel du parti défiera le choix démocrate, presque certainement le président Joe Biden, lors des élections de novembre.

Lors d’une fête de victoire à Des Moines, la capitale de l’État, M. Trump a salué une soirée spéciale et a exhorté les Américains à se rassembler pour « redresser le monde ».

Il a déclaré qu’il “fermerait la frontière” face à une “invasion” et a qualifié Joe Biden de pire président du pays.

Les républicains inscrits ont bravé des températures inférieures à zéro pour se rassembler lundi soir dans tout l’Iowa pour voter dans les églises, les écoles, les gymnases et les centres communautaires.

M. Trump était le grand favori pour remporter l’Iowa et Glenn Jacobs, un ancien lutteur de la WWE qui fait campagne pour M. Trump, avait prédit une grande victoire.

S’adressant à la BBC une heure avant le début du vote à Des Moines, il a déclaré que le pays allait dans la mauvaise direction, citant la crise frontalière et l’intervention américaine au Moyen-Orient.

Dans un lycée de Davenport, dans l’est de l’État, Brian Romer, partisan de Trump, a prononcé devant ses compatriotes républicains un discours passionné en faveur de l’ancien président.

Source des images, Getty Images Légende, Ron DeSantis s’est dit satisfait de sa deuxième place

“Les choses qui se produisent dans ce pays sont des choses qui se produisent dans les pays communistes”, a-t-il déclaré, faisant référence aux accusations criminelles de M. Trump. “Nous ne vivons plus dans un pays libre.”

Mais M. DeSantis et Mme Haley, ancien gouverneur de Caroline du Sud et ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU sous le président Trump, ont affirmé lundi soir que le vent politique était dans leurs voiles.

“Ils nous ont tout jeté sauf l’évier de la cuisine”, a déclaré M. DeSantis. “Les médias étaient contre nous. Ils écrivaient notre nécrologie il y a des mois.

« Malgré tout cela… nous avons notre billet pour quitter l’Iowa. »

Kyle Brock a rallié son soutien à M. DeSantis à l’école primaire Grant Ragan de Waukee, une banlieue de Des Moines, arguant qu’il était temps pour les républicains de quitter M. Trump.

“J’aime son [the Florida governor’s] son intégrité, la façon dont il se présente et – vraiment – ce qu’il a fait en Floride”, a-t-il déclaré.

M. DeSantis a passé la plupart de son temps et de ses ressources dans l’Iowa, faisant campagne dans les 99 comtés et courtisant le bloc influent d’électeurs évangéliques de l’État rural.

Mais le gouverneur conservateur de Floride pourrait être confronté à un terrain plus difficile dans l’État plus modéré du New Hampshire, qui tient ses primaires la semaine prochaine.

Mme Haley, qui a une chance extérieure de battre M. Trump dans cet État, a affirmé qu’elle avait l’élan.

Mais sa troisième place a semblé une déception pour un candidat qui semblait en avance sur les caucus.

Source des images, Getty Images Légende, Nikki Haley à la fête du caucus

Hallie Still-Caris, qui a participé à un caucus au Roosevelt High School de Des Moines, a déclaré que Mme Haley avait les meilleures chances de gagner en novembre.

“Je regarde les autres candidats républicains et le président Biden”, a-t-elle déclaré, “et je pense qu’elle est éligible. C’est ce dont nous avons besoin : moins de drames et moins de chaos.”

L’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy a annoncé qu’il suspendait sa campagne présidentielle après avoir semblé en bonne voie pour une lointaine quatrième place. Il a soutenu M. Trump.

Dans un article sur X, M. Biden a noté qu’il semblait se diriger vers une revanche avec M. Trump.

“Mais voici le problème : cette élection allait toujours être vous et moi contre les Républicains Maga extrémistes”, a écrit le président démocrate. “C’était vrai hier et ce sera vrai demain.”

Selon les données des sondages d’entrée, M. Trump a obtenu un fort soutien de la part des évangéliques blancs et des électeurs très conservateurs.

Il a également gagné plus largement auprès des hommes, des femmes, des électeurs plus âgés et des électeurs plus jeunes, améliorant ainsi sa performance de 2016 auprès de tous ces groupes.

M. Trump a consolidé son avance parmi les Républicains dans les sondages d’opinion nationaux alors même qu’il fait face à quatre procès pénaux distincts.

Il fera également face à un jugement dès ce mois-ci dans un procès civil pour fraude qui menace son empire immobilier new-yorkais. Mardi, il devrait assister à un autre procès qui déterminera le montant qu’il doit payer en dommages-intérêts pour diffamation à E Jean Carroll, une femme dont il a été reconnu coupable d’abus sexuels.