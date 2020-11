“ Cauchemardesque ”: la police californienne en tenue anti-émeute DRAGER les familles des maisons publiques vacantes dans des images choquantes (VIDEOS)

Des images choquantes ont émergé montrant des agents de la California Highway Patrol (CHP) expulsant de force des familles qui occupaient des maisons vacantes appartenant à l’État à Los Angeles. Des foules d’activistes se sont présentées pour défendre les familles la veille de Thanksgiving.

Les vidéos, qui auraient été capturées mercredi soir dans la région d’El Sereno, permettent un visionnement intense; Des agents des forces de l’ordre traînent des gens hors des maisons, vêtus d’un équipement anti-émeute, armés de fusils de style militaire et même utilisant des béliers sur les portes.

«Soyez à nouveau humain» un manifestant appelle les officiers, ajoutant qu’ils agissent comme «Terroristes nationaux». Dans une vidéo particulièrement troublante, une femme qui semble être une adolescente est emmenée hors d’une maison par des policiers alors que des militants crient sur des policiers.

CW: brutalité policière

Ce soir à El Sereno, le CHP a expulsé une mère et son enfant réclamant des terres publiques légitimes. Ils ont traîné un ENFANT de sa maison, l’ont épinglée et arrêtée. C’est ainsi @CaltransHQ @CHPsouthern traiter les familles qui ont besoin d’un abri. #HousingIsAhumanRight #abolishthepolice pic.twitter.com/MoSoUiGJi4 – Street Watch LA (@StreetWatchLA) 26 novembre 2020

Cela se passe actuellement dans mon quartier d’El Sereno. @LAPDHQ traîne une famille, les armes à feu, hors de la maison abandonnée dans laquelle elles vivent. C’est cruel et inhumain. Ils préfèrent être dans la rue que dans une maison fermée. Abandonné par CalTrans. pic.twitter.com/BjPJwluYMi – Xolo Mariduena (@Xolo_Mariduena) 26 novembre 2020

Les shérifs ont simplement utilisé un bélier pour pénétrer par effraction dans une maison afin de tirer violemment les pauvres de leur abri. Il y a un enfant dans la maison pic.twitter.com/2f43aRpgO6 – Conseil municipal du peuple – Los Angeles (@PplsCityCouncil) 26 novembre 2020

D’autres vidéos montrent des foules de manifestants défilant contre les expulseurs de l’État et se disputant la légalité et la moralité de leurs actions.

Le journaliste spécialisé dans le crime pour le LA Daily News, Josh Cain, a décrit la situation “profondément cauchemardesque.”

CHP se replie sur Sheffield après une longue impasse. pic.twitter.com/W27lkHn35c – Brian Feinzimer (@bfeinzimer) 26 novembre 2020

MAINTENANT: Dans la communauté d’El Sereno, dans l’est de Los Angeles, des dizaines d’agents du CHP, certains en tenue tactique, expulsent et arrêtent des personnes qui ont ouvert des maisons vacantes appartenant à l’État de Californie (Caltrans). Actuellement, un ordre de dispersion est donné à un groupe de manifestants. pic.twitter.com/98GX8sXXg1 – Brian Feinzimer (@bfeinzimer) 26 novembre 2020

Le groupe d’activistes Reclaim and Rebuild Our Community a annoncé mercredi qu’il avait déplacé pacifiquement des personnes dans plusieurs maisons vides depuis longtemps, acquises par le département des transports de Californie (Caltrans) lorsqu’un plan maintenant disparu avait été mis en place pour agrandir l’autoroute 710.

Le projet vieux de plusieurs décennies n’a pas pu démarrer et a été officiellement annulé en 2018, laissant plus de 160 maisons le long du laissez-passer d’extension d’autoroute maintenant annulé pour rester vacants.

Les militants de Reclaim and Rebuild ont également appelé le gouverneur de l’État Gavin Newsom à diriger Caltrans «De ne pas recourir à des expulsions ou à des arrestations violentes.»

Lors d’une conférence de presse impromptue aux premières heures du matin de Thanksgiving, des militants tenant un bébé et un jeune enfant en bas âge ont déclaré aux médias qu’ils n’avaient entendu aucune réponse des responsables locaux. «Nous pensons qu’au milieu de la pandémie, il est irresponsable et inhumain de la part de l’État d’accumuler 170 maisons», dit Claudia Lara. Le groupe s’est décrit comme «Les familles sans logement comprenant des enfants dès l’âge de 3 mois et des personnes âgées de plus de 70 ans.»

Quelques minutes avant l’arrivée de CHP dans les maisons, Claudia Lara et Janie Hernandez ont fait appel directement au gouverneur Newsom, lui demandant d’empêcher CHP d’expulser violemment les personnes dans les maisons: pic.twitter.com/OoqV3Kd3Lr – Château de Cerise (@cerisecastle) 26 novembre 2020

C’est le matin de Thanksgiving et CHP continue de procéder à des expulsions sur des maisons auparavant inoccupées appartenant à CalTrans à El Sereno. Les militants Claudia Lara et Janil Hernandez ont déclaré plus tôt qu’ils n’avaient entendu parler d’aucun responsable local, comme un nouveau membre du conseil municipal @kdeleon pic.twitter.com/DFpwchtR4M – Château de Cerise (@cerisecastle) 26 novembre 2020

Caltrans a abordé la situation et a défendu ses actions dans un communiqué disant que les maisons vacantes le long de la route «Sont dangereux et inhabitables pour les occupants» et qu’il avait demandé au CHP de “Supprimer les intrus afin que les propriétés puissent être sécurisées de nouveau et embarquées.”

Le porte-parole du département a ajouté que Caltrans avait l’intention de vendre les maisons vacantes restantes, assurant «Les propriétés sont utilisées pour des logements abordables.»

Notamment, 42 des maisons appartenant à Caltrans ont été mises en vente en 2016. Cependant, en 2019, le département n’en avait vendu que 10, a rapporté Pasadena Star News à l’époque.

Bien que de nombreux Californiens aient manifesté pour soutenir les militants du logement, certains habitants ne partageaient pas ce sentiment. “Je ne suis pas d’accord avec ce que font ces personnes… S’ils veulent vivre quelque part, dites-leur de postuler comme tout le monde l’a fait” un habitant d’El Sereno a déclaré à NBCLA.

Alors que la situation s’intensifiait, “ Caltrans ” a commencé à suivre la tendance sur Twitter, les commentateurs étant indignés par des officiers et des responsables gouvernementaux qu’ils ont «protéger la propriété sur les gens».

Les profits de personne ne sont même lésés par la récupération des maisons Caltrans. Tu ne peux pas dire "mais qu’en est-il du propriétaire" pour un tas de maisons, l’État de Californie n’a rien fait depuis des décennies. Les flics protègent la propriété sur les gens, fin de l’histoire. – Carter Moon (@CarterDMoon) 26 novembre 2020

Comté de LA: nous devons comprendre notre problème croissant de sans-abrisme Tout le monde: il y a des chambres d’hôtel vides et des maisons caltrans juste assis là ??? Comté de LA: oh non, pas CES espaces, mais quelqu’un va sûrement vous aider💘 – c’est à nouveau le sparksmastime, Charlie Brown🖤🥂⚾️🏀 (@kyliesparks) 26 novembre 2020

Des maisons vides pendant quatre ans pendant une crise de sans-abrisme? Il me semble que ces maisons devraient être utilisées telles quelles. Le problème est que Caltrans n’a rien fait pour l’administrer. L’État a manqué à son obligation pendant une période de besoin. – Mats Johansson (@KMatsJ) 26 novembre 2020

