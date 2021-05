Cauchemar sur la rue Zuckerberg? Facebook veut s’assurer que vous avez les bons amis avec la fonction hyperlocale «  Quartiers  » – RT USA News

Helen Buyniski est journaliste et commentateur politique américain à RT. Suivez-la sur Twitter @ velocirapture23 et sur Telegram

La plate-forme de médias sociaux de plusieurs milliards de dollars Facebook a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité super-locale appelée «Quartiers», visant à défier les réseaux de médias sociaux hyperlocaux comme Nextdoor et à «se faire de nouveaux amis».

Plutôt que de simplement alerter ses amis à l’autre bout du monde de ce que font leurs correspondants Internet, Facebook a promis d’informer les utilisateurs à proximité via un nouvel algorithme amélioré s’il pense que la paire pourrait être compatible – une fonctionnalité semi-effrayante qui pourrait soit cimenter la réalité. amitiés ou fomenter le harcèlement algorithmique.

Cependant, le chef de produit Reid Patton insiste sur le fait que les nouveaux quartiers Facebook plairont aux utilisateurs en leur donnant des informations supplémentaires sur leurs amis – dans ce cas, en informant l’utilisateur exactement. comment l’ami suggéré pourrait s’intégrer dans son cercle d’amis intimes.

Bienvenue dans les quartiers Facebook! Quartiers est une destination unique pour votre expérience locale sur Facebook. Utilisant… Publié par l’application Facebook le mercredi 5 mai 2021

La nouvelle plate-forme a été déployée de manière lâche à travers le Canada, tandis que ses sites pilotes américains sont situés à Charlotte, San Diego, Baton Rouge et Newark. L’utilisateur doit être âgé de plus de 18 ans et doit partager sa position avec Facebook. Ils peuvent ensuite rejoindre à la fois leur quartier apparent et les voisins – une fois que leur quartier se voit offrir l’accès à un « Répertoire de quartier. »

Une fois connectés, les personnes occupées peuvent apprendre tout ce qu’elles aiment sur ce que leurs camarades de quartier ont permis de rester public sur leurs profils. La plate-forme offre aux utilisateurs la possibilité de publier des recommandations pour des services tels que la plomberie ou la peinture, et comprend supposément « privé » groupes invisibles aux yeux des chercheurs.





Les correspondances proposées seront annoncées «Comment ils se rapportent à [the recommended] et ce qui intéresse et ce qui intéresse ces personnes, » Patton a expliqué, décrivant le fonctionnement de l’application de quartier. Les versions bêta-test de la fonctionnalité au Canada auraient aidé les utilisateurs à localiser les animaux disparus, à organiser des escapades de randonnée, à obtenir du matériel de cuisson et – bien sûr – « se faire de nouveaux amis. »

Seul « éligible » les utilisateurs pourront tester les quartiers Facebook, et bien que les critères pour être acceptés ou rejetés ne soient pas tout à fait clairs, les comptes nouvellement créés et ceux qui ont enfreint à plusieurs reprises les réglementations de Facebook ne seront pas immédiatement autorisés à monter dans le prochain niveau de connexion Internet. socialisation.

Les quartiers exigent également que les utilisateurs « Opter pour », ce qui signifie qu’au moins pour l’instant on peut éviter le contact avec les voisins si on le souhaite. Cependant, il n’est pas clair où et quand l’application traitera et stockera vos données, en particulier en ce qui concerne les profils de vos voisins. Compte tenu des antécédents épouvantables de Facebook en matière de confidentialité – y compris l’exposition récente des numéros de téléphone de 855 millions d’utilisateurs – les utilisateurs voudraient probablement être assurés que leurs données ne finiront pas entre de mauvaises mains.

Ces problèmes vont au-delà de Facebook. Google a été en mesure de prédire vos mouvements avant de les faire pendant des années – un problème que la mégacorporation a au moins un peu médiatisé depuis 2017, à l’indifférence déconcertante de ses utilisateurs.





Bien que l’on puisse s’attendre à ce qu’un tel scénario de style « miroir noir » conduise les utilisateurs à se lever et à exiger la confidentialité, cela ne s’est pas réellement produit – en fait, Google et Amazon et d’autres grandes entreprises technologiques qui ont depuis longtemps traversé le « Ligne effrayante » restent très demandés, car la paresse semble l’emporter sur le désir d’intimité dans de nombreux cas.

Dans ce cas, Facebook a peut-être choisi le moment idéal pour déployer les quartiers, la plupart des utilisateurs se métamorphosant progressivement en créatures en hibernation qui préfèrent que leur vie soit livrée pour eux plutôt que d’avoir à braver le virus, hurlant des Karens, masquer des mandats et d’autres problèmes de la vie réelle irritants.

Alors même que les entreprises, les bureaux et autres endroits hors de chez eux reviennent à la normale après les verrouillages de Covid-19, Facebook, Amazon et d’autres énormes entités Big Tech atterriront presque sûrement sur pied, amortis par des milliards de dollars de nouveaux bénéfices.





