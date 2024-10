Cauchemar pour le prince Harry « à l’extérieur » alors qu’un énorme pari « se retourne contre lui » | Royale | Nouvelles

Le prince Harry est confronté à un nouveau cauchemar alors que l’on dit qu’il se sent « à l’extérieur » de la famille royale après que son énorme pari se soit retourné contre lui.

La relation entre le duc de Sussex et le reste du cabinet est glaciale depuis qu’il a déménagé à Montecito, en Californie, avec sa femme Meghan Markle en juin 2020 – et la publication ultérieure de ses mémoires révélateurs Spare et de la série Netflix du couple. , ce qui représentait un énorme pari pour le couple.

Des sources proches de Harry auraient déclaré qu’il était « fatigué » d’être à l’extérieur de The Firm et que même s’il n’avait pas l’intention de renoncer à sa vie aux États-Unis, il pourrait tenter de retrouver sa réputation en poursuivant ses activités. travail caritatif. Un initié a déclaré que le diagnostic du roi Charles avait été un énorme choc pour Harry.