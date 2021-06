Cauchemar en vol : une araignée géante tombe sur un pilote australien pendant l’atterrissage (VIDEO)

Des images obtenues par l’agence australienne 9News montrent une araignée chasseuse géante rampant au plafond d’un Cessna avant de tomber sur le pilote de l’avion.

L’incident effrayant s’est produit lors d’un vol au-dessus du parc national de Kakadu. L’arachnide massif et brun clair a été repéré à l’intérieur de l’avion une semaine plus tôt, mais il est rapporté que les agents de maintenance ont supposé qu’il ne se cachait plus dans la cabine. Ils se trompaient terriblement.

Dans la vidéo, le petit avion à hélice unique est à quelques secondes de se poser sur la piste, lorsque le passager à 8 pattes se révèle derrière la visière du pare-brise. Le gros insecte tombe alors sur le pilote, provoquant quelques manœuvres d’urgence à l’intérieur de la cabine, et aussi des rires.

Sean Hancock, un touriste qui était dans l’avion avec sa femme, a raconté l’événement typiquement australien.

Peur de voler et d’araignées ? Cela pourrait être votre pire cauchemar… Un chasseur géant est tombé sur un pilote paniqué, alors que le petit avion atterrissait sur un aérodrome du Territoire du Nord. HISTOIRE : https://t.co/mxfqP3KtP9#9Actualitéspic.twitter.com/JEgi31RMqu – 9News Australie (@9NewsAUS) 16 juin 2021

« Il panique, essaie de se débarrasser de sa jambe », Hancock a déclaré au point de vente, décrivant la réaction du pilote. « Il n’était pas du tout fan.

Hancock a filmé l’incident en filmant l’atterrissage de l’avion. Il a dit que sa femme avait remarqué l’araignée et la lui avait signalée.

« J’ai vu l’araignée et j’ai commencé à rire parce que je savais que c’était juste un chasseur inoffensif », dit Hancock. le « grand garçon » a été « un bon 15 centimètres de diamètre » a-t-il déclaré à 9News.

Hancock, qui possède des serpents de compagnie, n’était cependant pas dégoûté de la rencontre. Apparemment indifférents à l’incident, lui et sa femme sont allés voir « saut de croco » après le vol.

Malheureusement, il existe de nombreuses histoires similaires sur des créatures désagréables se faufilant dans les vols. En 2019, un étudiant canadien a été piqué par un scorpion clandestin alors qu’il se rendait de Toronto à l’Alberta.

Plus récemment, en mai, un vol entre l’Inde et New York a dû changer de cap lorsqu’une chauve-souris vivante a fait son entrée dans l’avion. L’animal a survolé la section de la cabine de l’avion en plein vol, provoquant le chaos.

