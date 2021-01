Le Brésil, deuxième pays le plus durement touché au monde après les États-Unis, a maintenant franchi la sombre étape des 200 000 décès dus au COVID-19.

Pour se faire une idée de la vie en première ligne des coronavirus, Euronews a eu accès à un hôpital à Rio de Janeiro, la ville avec le taux de mortalité par coronavirus par habitant le plus élevé du pays.

L’hôpital municipal de Ronaldo Gazolla a été converti en établissement COVID-19 au début de la pandémie l’année dernière. Il peut accueillir 380 patients gravement malades en soins intensifs. Le jour de notre visite, 330 lits étaient occupés.

Avant d’entrer pour rencontrer le fonctionnaire qui allait nous faire visiter une aile de l’hôpital, nous avons parlé à un employé de l’administration à l’extérieur de l’établissement. Elle a accepté de nous parler à condition de ne pas révéler son identité.

Elle a déclaré que cet hôpital avait été durement touché par la pandémie et que ce qui s’était passé ici était un symbole du manque de préparation montré par les autorités brésiliennes – malgré la pandémie qui a frappé le pays plusieurs mois après l’enregistrement des cas en Asie et en Europe.

«Il y a eu un week-end où 65 personnes sont mortes. Nous n’avions jamais vu une telle chose. Je n’avais jamais vu une chose pareille. À l’arrière, ils ont dû mettre trois conteneurs pour garder tous les corps ».

Les conteneurs sont toujours placés sur un grand parking derrière l’hôpital.

À l’intérieur de l’unité de soins intensifs, des médecins et des infirmières épuisés ont examiné 20 patients – dont la plupart étaient inconscients.

C’étaient des hommes et des femmes, jeunes et vieux.

«Ici, au Brésil, nous n’avions pas de ‘type’ de personne infectée – l’ensemble de la population a contracté le virus et la façon dont la maladie a agi chez les personnes nous a choqués», a déclaré le Dr Victor Augusto Azambuja, qui a été transféré. d’un hôpital de campagne où il a soigné des personnes pendant une plus grande partie de la crise. L’établissement a maintenant été fermé par le nouveau maire de la ville.

Azambuja a déclaré qu’il avait perdu le compte du nombre de personnes qu’il avait vues mourir du COVID-19 l’année dernière: «Je ne sais pas comment vous donner un chiffre. Beaucoup de gens. Trop. »

L’hôpital Ronaldo Gazolla a enregistré 2 603 décès l’année dernière – une personne y est décédée toutes les 3 heures.

Et ce nombre comprend les travailleurs de la santé.

Helenice Rodrigues Messner Neves travaille comme infirmière dans l’établissement et dit qu’elle «a perdu de nombreux collègues, de nombreux techniciens et infirmières aussi … de nombreux professionnels de la santé sont venus mourir avec cette maladie. Nous n’avions pas assez de personnes qui se présentaient pour travailler. »

Sur les plus de 200 000 décès par COVID-19 enregistrés au Brésil, au moins 500 étaient des infirmières et des techniciens, selon le ministère de la Santé du pays.

Trente d’entre eux sont décédés depuis le début de l’année, selon le Conseil fédéral des infirmières du Brésil.

Dans un pays qui s’efforce toujours de mettre sur pied une réponse cohérente à la pandémie – et où le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue d’augmenter – les médecins et infirmières brésiliens ont été confrontés à une tâche particulièrement difficile.

Comme dans d’autres parties du monde, au début de la crise, ils ont déclaré ne pas disposer de suffisamment d’EPI, de médicaments ou de personnel pour faire face à l’afflux de patients

Mais contrairement à d’autres pays, au Brésil, certains ont dû le faire sans être payés.

«Nous avons eu des cas de personnel qui a travaillé pendant plus de six mois sans toucher leur salaire», a déclaré Carlos Vasconcellos, un médecin qui travaille dans l’État de Rio de Janeiro.

Le président de l’Union des médecins de Rio de Janeiro, le médecin Alexandre Telles a déclaré que – tout au long de la pandémie – l’État a retardé les salaires du personnel de santé et que les syndicats ont dû intenter des poursuites contre le gouvernement local pour que les médecins et les infirmières soient payés. «Et parfois, cela s’est produit par la confiscation des avoirs de l’État», a déclaré Telles.

Il a dit que c’était le résultat d’un système alambiqué de contrats d’externalisation conçus au niveau fédéral pour réduire les coûts.

«Le système les enregistre comme« entités juridiques »afin de ne pas leur accorder leurs droits de travail. Nous avons reçu de nombreuses plaintes de personnes qui avaient contracté le COVID et n’avaient même pas le droit de se reposer à la maison tout en conservant leur salaire … certaines ont dû rester 14, 20 jours sans que leur salaire n’ait des difficultés financières », a-t-il déclaré.

D’autres n’avaient pas les moyens de rester à la maison.

«Beaucoup sont allés travailler avec COVID, malades avec des symptômes légers parce que s’ils manquaient ce quart de travail, ils ne seraient pas payés. Cela s’est produit non seulement à Rio mais dans tout le pays », explique le Dr Vasconcellos.

Près d’un an plus tard, et sans fin en vue à la crise, les médecins et infirmières brésiliens sont épuisés.

« Je ne sais pas combien de temps nous pouvons continuer », a déclaré Messner Neves. « Nous sommes très fatigués de cette guerre. Nous tous, professionnels de la santé, sommes très fatigués. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons continuer. »