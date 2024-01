Cauchemar de vol à l’aéroport de Bristol alors que l’avion est détourné vers Paris et que les gens sont obligés de dormir par terre

Les passagers ont été contraints de dormir à même le sol après que leur vol à l’aéroport de Bristol ait été détourné à 400 milles vers Paris. Le vol easyJet, qui a décollé d’Édimbourg hier après-midi, a fait le tour de Bristol pendant « un certain temps » avant que le pilote ne soit contraint de changer d’itinéraire au milieu des fortes rafales de la tempête Isha.

Tom Shepard a déclaré qu’une fois arrivés dans la capitale française, ils avaient dû attendre sur le tarmac pendant environ trois heures pendant que le personnel se demandait s’il valait la peine de rentrer à Bristol pour voir si les vents avaient baissé. Il fut alors décidé que tout le monde resterait à Paris.









Des dizaines de personnes à bord n’avaient pas de passeport et ont donc été contraintes de rester à l’aéroport. On leur a offert de l’eau et de la nourriture, mais certains, y compris des passagers âgés, ont dû dormir à même le sol.

Tom a déclaré qu’il avait réussi à trouver une chaise longue pour qu’un homme de 84 ans puisse dormir. L’homme de 39 ans a déclaré : “Nous pensions que cela allait être annulé parce que les vols vers Cardiff et Southampton l’avaient été et qu’ils sont assez proches de Bristol.

“Nous avons survolé l’aéroport de Bristol pendant un certain temps, puis le pilote a dit que nous étions déroutés vers Paris. Au début, nous avons pensé qu’il plaisantait. Nous ne pouvions pas croire qu’il n’y avait aucun autre aéroport au Royaume-Uni où nous pourrions atterrir.”

Certains passagers sont devenus frustrés après être restés assis sur le tarmac pendant des heures à Paris. “Le pilote a finalement décidé de ne pas retourner à Bristol”, a déclaré Tom. “Je suis brisé, je n’ai pas dormi de la nuit.”

Le personnel d’EasyJet a été « utile » pour tenir les passagers informés et « voulait aider les gens à entrer dans les hôtels », selon Tom. Mais les autorités françaises ne permettraient pas aux passagers de quitter le terminal sans passeport.

Les passagers espèrent désormais monter à bord d’un avion à 13 heures pour les ramener à Bristol. Plusieurs vols ont déjà été détournés et annulés aujourd’hui car des vents forts persistent dans la région.





Un porte-parole d’easyJet a déclaré : « En raison des conditions météorologiques défavorables de la nuit dernière, entraînant un fonctionnement limité des aéroports britanniques, le vol EZY319 d’Édimbourg à Bristol a dû être dérouté vers Paris Charles de Gaulle.

« Comme la météo ne s’améliorait pas, le vol a été retardé pendant la nuit et nous avons fait tout notre possible pour minimiser l’impact sur nos clients, en leur fournissant l’hébergement et les repas à l’hôtel. Certains clients ne possédant pas de passeport ont été contraints par les autorités françaises de rester à l’aéroport et nous avons donc travaillé avec l’aéroport pour les rendre aussi confortables que possible.

“Bien que les circonstances soient hors de notre contrôle, nous sommes vraiment désolés pour les désagréments causés par les conditions météorologiques.”