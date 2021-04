Des enfants migrants détenus dans un établissement improvisé à San Antonio ont été agressés sexuellement et négligés, a déclaré le gouverneur du Texas, Greg Abbott, appelant l’administration Biden à la fermer et à déplacer les mineurs dans un endroit plus sûr.

«Les enfants de cet établissement sont victimes d’agression sexuelle», Abbott a déclaré aux journalistes mercredi soir, devant le Freeman Coliseum de San Antonio. De plus, les plaintes reçues par deux agences d’État plus tôt dans la journée indiquaient également que certains enfants n’étaient pas correctement nourris, qu’il n’y avait pas assez de personnel pour les superviser et que ceux atteints de Covid-19 n’étaient pas séparés des enfants en bonne santé, mettant en danger tout le monde.

«En bref, cette installation est un cauchemar en matière de santé et de sécurité», Dit Abbott.

Je demande @TxDPS & TX Rangers pour enquêter sur les allégations de maltraitance et de négligence envers les enfants à l’intérieur du centre pour enfants migrants Freeman Coliseum. La politique de frontière ouverte de Biden a provoqué cette crise. J’appelle l’administration à fermer l’installation immédiatement. pic.twitter.com/wbjiB6lVzR – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 7 avril 2021

La commission de la santé et des services sociaux de l’État et le département des services familiaux et de protection ont reçu séparément des conseils sur l’installation plus tôt dans la journée, et Abbott a chargé le ministère de la Sécurité publique et les Rangers du Texas de commencer immédiatement à enquêter sur eux.

«Ces problèmes sont un sous-produit de la politique de frontière ouverte du président Biden et du manque de planification pour les retombées» de ces politiques, a déclaré le gouverneur. «L’administration Biden préside désormais à la maltraitance des enfants.»

Il a appelé la Maison Blanche à « immédiatement » fermer l’établissement et déplacer les enfants vers des établissements fédéraux avec suffisamment «L’espace, le personnel et les ressources pour assurer leur sécurité.»

Le président Joe Biden a tenté de rejeter le nombre record de migrants et de mineurs non accompagnés traversant illégalement la frontière américaine comme une chose saisonnière qui n’avait rien à voir avec sa révocation des règles strictes d’application des frontières de son prédécesseur, les migrants eux-mêmes ont déclaré aux journalistes qu’ils espéraient être légalisés. statut aux États-Unis et certains portaient même des t-shirts qui disaient «Biden s’il vous plaît laissez-nous entrer».

Abbott, un républicain, a critiqué l’administration démocrate pour avoir ouvert les frontières et ne pas avoir planifié l’afflux d’enfants « Qu’ils ont invité à venir. »

«L’administration Biden a provoqué cette crise et n’a pas réussi à y remédier à plusieurs reprises, » il a dit. «Cela doit prendre fin.»

Abbott a déclaré qu’il n’était pas clair combien d’enfants avaient été agressés sexuellement, mais que les autorités craignaient qu’il ne s’agisse de plus d’un. Il a appelé les allégations «Très crédible» et venant de plus d’une personne qui avait été à l’intérieur de l’établissement, mais qui n’a pas pu donner plus de détails.

Le mois dernier, l’administration Biden a sollicité des agences fédérales pour envoyer environ 1000 volontaires au Texas et en Californie et aider à prendre en charge plus de 19000 mineurs non accompagnés appréhendés le long de la frontière jusqu’à présent cette année.

Mardi, quelqu’un de la NASA a partagé un e-mail appelant à des volontaires parmi le personnel de l’agence d’exploration spatiale, suggérant que la Maison Blanche avait du mal à trouver des volontaires parmi les fonctionnaires.

Selon les chiffres préliminaires de la patrouille des douanes et des frontières partagés avec Reuters la semaine dernière, plus de 171000 migrants ont été arrêtés le long de la frontière américano-mexicaine en mars, le total mensuel le plus élevé depuis 2006. On estime à 1000 Dit le CBP.

