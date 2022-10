CatTalpa Manor célèbre son nouvel emplacement permanent à Batavia – Shaw Local

CatTalpa Manor a célébré son nouvel emplacement permanent à Batavia, 10 E. Wilson St., Suite 2, aux côtés du maire Jeffrey Schielke, des membres de la Chambre de commerce de Batavia et des responsables de la ville.

CatTalpa Manor est une boutique de plantes et un studio d’art en activité qui vend des plantes, des articles vintage, de l’art local et d’autres articles sur le thème des plantes et des chats. La boutique sert également de salle de classe avec un assortiment de cours et d’événements chaque mois, selon un communiqué de presse de la Chambre de commerce de Batavia.

Le magasin appartient à Abbey Estes et a commencé comme un Boardwalk Shop. Estes est ravi de réaliser le rêve d’un magasin de brique et de mortier permanent à Batavia, indique le communiqué.

Les heures d’ouverture de la boutique sont du mercredi au vendredi de midi à 18h00, le samedi de 10h00 à 17h00 et le dimanche de 12h00 à 16h00. Réservez un cours et trouvez plus d’informations sur CatTalpa Manor sur cattalpamanor.com ou suivre sur Facebook et Instagram.